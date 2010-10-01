Финансы

КоммерсантъКоммерсантъВладельцы БКФ не сочлись долгами

1 фото
Четыре участника БКФ требуют чуть более чем за месяц до истечения срока займа признать договор недействительным и настаивает на возврате более $7 млн выплаченных процентов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Владельцы БКФ не сочлись долгами

Коммерсантъвчера в 19:33
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:57, Вашингтон
Спорт

Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд

Дождь вчера в 14:42
Происшествия

В Ставропольском крае обнаружили место крушения Су-25

Поисковая группа с помощью вертолета нашла место падения штурмовика Су-25 Минобороны в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 09:48
Политика

Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы

Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Происшествия

Командир севшего в поле в Подмосковье А321 вернется за штурвал

Командир аварийно севшего в кукурузном поле Подмосковья самолете "Уральских авиалиний" А321 Дамир Юсупов вновь возвращается за штурвал на следующей неделе.
Газета.Ru вчера в 10:48
Интернет

В метро Москвы запустили новую сеть Wi-Fi с шифрованием

В московском метро запустили закрытую сеть Wi-Fi с шифрованием.
Известия вчера в 06:27
Происшествия

В Воронеже самолет экстренно сел из-за проблем с шасси

Вести.Ru 01:25
Политика

Песков отказался анонсировать дату обмена заключенными с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября.
РБК 02:14
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета 02 сентября в 18:48
Политика

Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне

МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Политика

РФ, Украина и ЕС в ближайшее время выберут дату переговоров по газу

На Украине утвержден новый министр энергетики Алексей Оржель. Вице-премьер по энергетике ЕС уже провел переговоры с ним.
Интерфакс - Россия 01:30
Политика

В Берлине состоялась встреча советников «нормандской четверки»

В Берлине прошла встреча внешнеполитических советников лидеров «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина.
Евразия Daily 02 сентября в 22:17
Шоу-бизнес

Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Политика

В Горловке детский сад попал под обстрел ВСУ, заявили в ДНР

РИА Новости 01:30
Происшествия

В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам

На победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову напал автохам.
РИА Новости вчера в 18:28
Происшествия

В Турции девочка из России утонула в бассейне

Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне в турецкой Аланье, сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.
РИА Новости вчера в 12:20
Здоровье

В России закуплены 10 тысяч упаковок незарегистрированного «Фризиума»

Московский эндокринный завод закупил около 10 тыс. упаковок незарегистрированного в России препарата «Фризиум».
RT на русском вчера в 22:22
Политика

Абэ на встрече с Путиным хочет обсудить диалог по мирному договору

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в среду журналистам, что хотел бы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вывести переговоры по мирному договору на новый уровень, сообщает агентство Киодо.
РИА Новости 01:07
Общество

В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой

Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости вчера в 03:43
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова

Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.
Paparazzi.ru вчера в 03:05
Армия и оружие

Стоимость бронеавтомобиля «Тайфун» для российской армии снизили на 30%

Производителю бронеавтомобилей "Тайфун" - компании "Ремдизель" удалось снизить цену этой машины для Минобороны РФ на 30% за счет упрощения сложных систем и замены подвески, заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия Игорь Зарахович.
РИА Новости 02:22
Экономика

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Говорить о реальном переходе на четырехдневную рабочую неделю пока рано, считает министр экономического развития Максим Орешкин.
Российская газета 02:51
Авто

В Сети появилось фото интерьера обновленного внедорожника Lada 4x4

В Сети появилось фото интерьера обновленного российского внедорожника Lada 4x4. Речь идет об очередном рестайлинге модели.
UfaTime.ru вчера в 15:20
Происшествия

В Китае 16 человек пострадали во время давки в торговом центре

Говорит Москва 00:48
Политика

Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье

Газета.Ru вчера в 07:59
Происшествия

В Северном Тушино нашли задушенную в ванной москвичку

Инцидент произошел 2 сентября в районе Северное Тушино. Полицейские обнаружили труп 32-летней москвички.
Вести Подмосковья 01:44
Армия и оружие

Системы ПВО авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника боевиков

Два ударных беспилотника боевиков попытались приблизиться к российской авиабазе Хмеймим в Сирии и были уничтожены комплексами ПВО базы, сообщили в Минобороны РФ.
Российская газета вчера в 15:47
Общество

ЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей

Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил, что Банк России зафиксировал рост числа хищений средств россиян, производимых через соцсети.
Газета.Ru вчера в 23:56
Происшествия

Автомобиль въехал в остановку в Пскове

Легковой автомобиль в среду утром въехал в остановку в Пскове, в результате ДТП водитель погиб, пострадали четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.
ТАСС 02:33
Экономика

Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Дмитриевич Голубович
Российский предприниматель
Российский предприниматель. Управляющий директор «Arbat Capital».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное