Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceАФК «Система» и РКИФ продают 23,7% «Детского мира»

АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продают 23,7% ритейлера «Детский мир», в результате сделки продающие акционеры получат около 15,9 млрд рублей, говорится в сообщении АФК «Система».
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АФК «Система» и РКИФ продали пакет «Детского мира» почти за 16 млрд руб

РБК01:48

АФК «Система» и РКИФ продадут 23,7% акций «Детского мира» за 15,9 млрд рублей в ходе SPO

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У инвесторов наступил «Детский мир»

Коммерсантъ02:02

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Владельцы «Детского мира» продадут 23,7% ритейлера на SPO

Ведомости01:47

АФК «Система» и РКИФ продают 23,7% «Детского мира»

Rambler News Service02:19

АФК «Система» и РКИФ в ходе SPO «Детского мира» продают 23,7% акций за 15,9 млрд рублей

ПРАЙМ01:50
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В информации будет указано название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, а также число просмотров.
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Письмо дышит гневом: "То, как развивается конфликт в реальности, делает очевидным, что Министерством культуры РФ допущена грубая ошибка, и ее надо исправить как можно скорее".
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Ракетные соединения Сухопутных войск в пятницу завершат перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.
РИА Новости вчера в 21:18
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Наталья Котова назначена вице-губернатором на общественных началах

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Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
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Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга

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Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения

Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
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Названа стоимость выставленных на продажу акций «Газпрома»

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября подконтрольная Газпрому компания «Газпром газораспределение» выставила на продажу на Московской бирже 3,59% акций холдинга.
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Victoria’s Secret отменила свое ежегодное шоу

Американская компания L Brands, которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, объявила об отмене Victoria's Secret Fashion Show в 2019 году, сообщает журнал Fortune.
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Китай упрекнул США за провокации в Южно-Китайском море

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