Экономика
ВедомостиВладельцы «Детского мира» продадут 23,7% ритейлера на SPO
От сделки акционеры компании выручат почти 16 млрд руб. Совладельцы "Детского мира" – "Система" Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) – продадут на SPO 175 млн, или 23,7%, акций "Детского мира".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 02:59, Ашберн
Экономика
«Газпром» раскрыл стоимость выставленных на продажу акций
На продажу выставлены 850 590 751 акция. С учётом цены размещения компания выручит за пакет 187,7 млрд рублей.
Армия и оружие
Новые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» запланированы на конец года
Россия намерена провести новые испытания иперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" до конца года.
Общество
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра
В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
Армия и оружие
NI: автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Политика
Госдума разрешила признавать людей «иностранными агентами»
Депутаты Государственной думы одобрили в третьем, окончательном чтении проект закона, который позволяет признавать "иностранным агентом" любое физическое лицо.
Происшествия
Главу подмосковного Чехова задержали по делу о мошенничестве
Как сообщила Врадий "Интерфаксу", что главе города предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием должностного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Авто
Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck
Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Происшествия
Пассажир упал на пути в метро Петербурга
Движение поездов на пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена утром 22 ноября оказалось частично парализовано из-за падения пассажира на пути на станции «Старая деревня».
Армия и оружие
Россия назвала Турции условие покупки Су-35
В заключении Кладов отметил, что между РФ и Турцией никогда не проводились переговоры, которые затрагивали тему продажи Су-57.
Общество
Лобода появилась на постере с лидером Rammstein
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram рисованный постер, на котором она лежит на руках участника проекта Lindemann Петера Тэгтрэна.
Футбол
Главный тренер «Лилля» недоволен, что Моуринью переманил его ассистентов
Главный тренер «Лилля» Кристоф Галтье раскритиковал коллегу из «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, который переманил в лондонский клуб его ассистентов.
Армия и оружие
Украинские военные в Донбассе понесли ощутимые потери
Шесть украинских военных получили ранения за прошедшие сутки, говорится в сообщении Операции Объединенных сил (ООС).
Общество
«Чушью» назвал Путин новые правила медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал «чушью» новые правила медосмотра для получения водительской справки. Об этом сообщает «РИА-Новости».
Спорт
Глава ВФЛА Шляхтин временно отстранен из-за дела Лысенко
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранен от работы, сообщает Twitter Независимого легкоатлетического органа (AIU).
Политика
В МИД оценили заявления Лондона о кибервойне с Россией
Замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости заявил, что российская сторона обеспокоена из-за заявления начальника штаба обороны Великобритании Ника Картера о том, что Лондон находится в состоянии кибервойны с Москвой.
Происшествия
В Крыму сильный ветер сорвал часть крыши со школы
В Джанкое на севере Крыма сильный ветер сорвал кровлю крыши с одной из городских школ. Об этом сообщает крымские управление МЧС.
Происшествия
Генерала связали с вымогателями
Происшествия
Во Внуково у самолета при посадке возникли проблемы с шасси
У самолета авиакомпании Utair возникли проблемы с шасси при рулении по взлетно-посадочной полосе в московском аэропорту Внуково.
Наука
Гиперреалистичные маски обманули людей
Гиперреалистичные маски делаются из пластичных, гибких и мягких материалов, таких как силикон, и предназначены для точной имитации настоящих человеческих лиц.
Шоу-бизнес
Епифанцев плакал, когда вспоминал брак с актрисой Стебуновой
Экономика
Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Армия и оружие
В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли
Издание отмечает, что радар комплекса способен обнаруживать цели в соответствии с заявляемыми характеристиками только при условии его поднятия на несколько километров над поверхностью Земли.
Общество
«Яндекс» профинансирует перезапуск мультсериала «Смешарики»
По данным газеты «Коммерсантъ», «Яндекс» профинансирует большую часть производства нового сезона сериала и станет его сопродюсером.
Политика
США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
Происшествия
Горящий в небе над Лос-Анджелесом Boeing попал на видео
Политика
Путин: погибшие в Северодвинске разрабатывали уникальное оружие
Музыка
Панайотов составит конкуренцию Бузовой на Евровидении
Кино
В России начнут считать данные о просмотрах сериалов в интернете
В информации будет указано название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, а также число просмотров.
Фигурное катание
В Японии пройдет заключительный этап Гран-при по фигурному катанию
Заключительный этап Гран-при по фигурному катанию принимает в пятницу, 22 ноября, Япония.