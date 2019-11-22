Экономика

ВедомостиВедомостиВладельцы «Детского мира» продадут 23,7% ритейлера на SPO

От сделки акционеры компании выручат почти 16 млрд руб. Совладельцы "Детского мира" – "Система" Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) – продадут на SPO 175 млн, или 23,7%, акций "Детского мира".
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