Экономика

ВедомостиВедомостиВладельцы «Детского мира» продадут 23,7% ритейлера на SPO

От сделки акционеры компании выручат почти 16 млрд руб. Совладельцы "Детского мира" – "Система" Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) – продадут на SPO 175 млн, или 23,7%, акций "Детского мира".
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АФК «Система» и РКИФ продали пакет «Детского мира» почти за 16 млрд руб

РБК01:48

АФК «Система» и РКИФ продадут 23,7% акций «Детского мира» за 15,9 млрд рублей в ходе SPO

ТАСС01:48

Владельцы «Детского мира» продадут 23,7% ритейлера на SPO

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Коммерсантъ02:02

АФК «Система» и РКИФ продадут 23,7% «Детского мира» по цене 91 рубль за акцию

Интерфакс02:09

Четверть «Детского мира» продали

Lenta.ru02:41

Четверть акций «Детского мира» продадут почти за 16 млрд рублей в ходе SPO

Комсомольская правда02:56
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Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило списки национальных команд на первые в сезоне этапы Кубка мира и Кубка IBU (второй дивизион мирового биатлона).
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В аэропорту Екатеринбурга у мужчины отобрали 30 миллионов рублей

Вооруженные грабители отобрали у мужчины сумку с 30 миллионами рублей возле одного из терминалов екатеринбургского аэропорта Кольцово.
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РИА Новости 20 ноября в 22:55
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Мейвезер анонсировал возвращение на ринг

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Правозащитники призвали Бастрыкина отреагировать на угрозы Кадырова

Призывы к убийству, озвученные Рамзаном Кадыровым, подрывают авторитет власти и могут быть восприняты подчиненными главы Чечни как руководство к действию, указали сегодня Правозащитный центр "Мемориал" и Московская Хельсинкская группа в заявлении председателю СКР Александру Бастрыкину.
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Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
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Политика

ФСБ показала украинские корабли в момент передачи

Аргументы и Факты вчера в 06:13
Политика

Горбачев прокомментировал заявление Путина о причинах распада СССР

По информации РИА Новости, ранее Владимир Путин отметил, что СССР распался из-за "неэффективной экономической политики" По мнению Горбачева, в то время им нужно было модернизировать отношения между республиками.
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Джабаров оценил слова украинского министра о «Северном потоке — 2»

Ранее в Киеве сообщили, что Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 11:54
Армия и оружие

Турецкие спецслужбы задержали в Сирии организатора терактов в России

РИА Новости 02:43
Общество

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Газета.Ru вчера в 09:57
Общество

«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов

Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
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«Газпром» назвал стоимость выставленных на продажу акций

Цена одной акции дочернего предприятия "Газпрома" "Газпром газораспредление", выставленной на продажу на Московской бирже, составила 220,72 рубля.
Российская газета 02:57
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Похудевший на 100 кг Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем

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Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Известия 20 ноября в 12:48
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Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров

Российская газета 20 ноября в 20:02
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В Югре многодетной семье отказали в пособии из-за 14 рублей

Многодетную семью из города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа отказались признавать малоимущей из-за того, что среднедушевой доход в ней на 14 рублей превысил прожиточный минимум.
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Полиция задержала гражданина России в Таиланде

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Экономика

Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Вести.Ru вчера в 18:39
Политика

В МИД оценили заявления Лондона о кибервойне с Россией

Замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости заявил, что российская сторона обеспокоена из-за заявления начальника штаба обороны Великобритании Ника Картера о том, что Лондон находится в состоянии кибервойны с Москвой.
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Наталья Котова стала вице-губернатором Челябинской области

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Футбол

Дмитрий Черышев: возвращение Коноплянки на Украину было предсказуемым

Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев поделился воспоминаниями о работе с полузащитником Евгением Коноплянкой, ныне выступающим за «Шахтёр».
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Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии

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«Вертолеты России» не смогли продать свою продукцию Индии и Индонезии

На проходившей в ОАЭ аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2019 российский холдинг «Вертолеты России» не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках туда вертолетов Ми-171 и Ми-172.
РБК вчера в 23:00
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