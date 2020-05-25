Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВладельцы Evraz отложили покупку «Сибуглемета»

Основные владельцы компании Evraz Роман Абрамович и Александр Абрамов отложили приобретение угольной компании «Сибуглемет» с активами в Кузбассе у ВЭБ.РФ. Об этом сообщил председатель правления госкорпорации Игорь Шувалов. «Сибуглемет» — один из крупнейших производителей коксующихся углей в России.
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с чего всё началось

Абрамович отложил покупку угольного актива в Кузбассе

В феврале 2020 года стало известно, что основные собственники Evraz начали выкуп этого актива у ВЭБа. Тогда в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило ходатайство от «Онега Холдинг» на приобретение 99,57% «Междуречья» (основной актив «Сибуглемета»).
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Абрамович отложил покупку угольной компании у ВЭБ.РФ

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Армия и оружие

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Украинские военные с новой силой взялись обстреливать Донбасс.
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Общество

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В Китае назвали 10 самых загадочных мест в России

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В Петербурге стали известны сроки полной отмены ограничений

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Общество

Въезжающих без цели в Крым поместят в платные обсерваторы

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Роман Абрамович
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Евраз
Международная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в Российской Федерации, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане. Штаб-квартира - в Лондоне. Входит в число крупнейших производителей стали в мире. Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности ЕВРАЗа. Компания входит в ведущий индекс Лондонской Фондовой Биржи FTSE-100. ЕВРАЗ объединяет около 80 000 сотрудников по всему миру.
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