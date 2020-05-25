В феврале 2020 года стало известно, что основные собственники Evraz начали выкуп этого актива у ВЭБа. Тогда в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило ходатайство от «Онега Холдинг» на приобретение 99,57% «Междуречья» (основной актив «Сибуглемета»).

с чего всё началось

Основные владельцы компании Evraz Роман Абрамович и Александр Абрамов отложили приобретение угольной компании «Сибуглемет» с активами в Кузбассе у ВЭБ.РФ. Об этом сообщил председатель правления госкорпорации Игорь Шувалов. «Сибуглемет» — один из крупнейших производителей коксующихся углей в России.

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