Экономика
КоммерсантъВладельцы Evraz отложили покупку «Сибуглемета»
Основные владельцы компании Evraz Роман Абрамович и Александр Абрамов отложили приобретение угольной компании «Сибуглемет» с активами в Кузбассе у ВЭБ.РФ. Об этом сообщил председатель правления госкорпорации Игорь Шувалов. «Сибуглемет» — один из крупнейших производителей коксующихся углей в России.
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с чего всё началось
В феврале 2020 года стало известно, что основные собственники Evraz начали выкуп этого актива у ВЭБа. Тогда в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило ходатайство от «Онега Холдинг» на приобретение 99,57% «Междуречья» (основной актив «Сибуглемета»).РБК01:02
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Общество
Мишустин призвал граждан РФ воздержаться от заграничного отдыха
Москва, 25 мая 2020, 14:20 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 25 мая призвал граждан РФ воздержаться от зарубежных поездок.
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Закон о праве временно приобретать полис ОСАГО без техосмотра подписал президент РФ Владимир Путин.
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Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию
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В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
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RT на русском 08:07
Происшествия
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В Приморском крае, в Кавалеровском районе, отца и трех детей, которые пропали в начале мая, обнаружили в лесу.
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Музыка
Басков вместо клипа снял анимированную рекламу презервативов
Экспресс газета 08:30
Политика
В Киеве проходит митинг против политики Владимира Зеленского
Территория новостей вчера в 12:12
Армия и оружие
Разрушения и жертвы: Киев продолжает обстреливать Донбасс
Украинские военные с новой силой взялись обстреливать Донбасс.
Вести.Ru вчера в 14:55
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Общество
В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
Экономика
Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров
В рейтинге BCG первое место заняла американская технологическая компания Nvidia, средняя совокупная доходность которой, по методологии BCG, составила 64,8% за пять лет.
РБК вчера в 17:01
Происшествия
В Волгограде задержали зампрокурора
Заместителя прокурора Волгограда задержали по подозрению в покушении на получение взятки в значительном размере, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 08:26
Шоу-бизнес
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Paparazzi.ru вчера в 04:11
Здоровье
В Минздраве напомнили о пользе применения йодированной соли
Использование йодированной соли может сократить число операций на щитовидной железе на 30-40%, сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.
РИА Новости 07:55
Общество
Илону Маску и Граймс пришлось изменить имя сына X Æ A-12
Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск и исполнительница Клэр Буше, известная как Граймс, изменили имя своему сыну.
News.ru 06:05
Общество
В Китае назвали 10 самых загадочных мест в России
Российская газета 02:57
Общество
В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в интернет аудиозаписи не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.
РИА Новости 06:55
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику Шнурова
Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее.
REGNUM вчера в 00:18
Общество
Эксперты рассказали, как действовать при второй волне коронавируса
Прием самоизоляции, по мнению Альтштейна, в случае второй волны уже не будет носит массовый характер.
РИА Новости 06:12
Общество
В Петербурге стали известны сроки полной отмены ограничений
В Санкт-Петербурге эксперт назвал сроки полной отмены ограничений, связанных с распространением коронавируса, передают «Невские новости».
Санкт-Петербургские ведомости 02:27
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Баскетбол
Евролига объявила о завершении сезона из-за коронавируса
Сезон-2019/20 баскетбольной Евролиги завершен из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 08:02
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян
Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости 08:27
Общество
Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии
Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
Общество
Въезжающих без цели в Крым поместят в платные обсерваторы
Всего в Республике Крым зарегистрировано 340 случаев COVID-19, девять человек скончались. Общее число заболевших в РФ достигло 344481.
Коммерсантъ вчера в 04:57
Общество
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18