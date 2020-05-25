Экономика
КоммерсантъВладельцы Evraz отложили покупку «Сибуглемета»
Основные владельцы компании Evraz Роман Абрамович и Александр Абрамов отложили приобретение угольной компании «Сибуглемет» с активами в Кузбассе у ВЭБ.РФ. Об этом сообщил председатель правления госкорпорации Игорь Шувалов. «Сибуглемет» — один из крупнейших производителей коксующихся углей в России.
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Происшествия
Возросло число пострадавших в перестрелке в Москве
Число пострадавших в ходе перестрелки, произошедшей на юге Москвы 24 мая, возросло до двух.
Lenta.ru 03:56
Общество
В столичной мэрии рассказали о защите данных в системе пропусков
15 апреля были введены пропуска для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.
Вести.Ru 02:59
Общество
Попова заявила о готовности 44 регионов к снятию ограничений
Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «России-1», 44 региона Российской Федерации готовы к первому этапу по снятию ограничений, которые были введены из-за коронавирусной инфекции.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:52
Здоровье
В Смольном объяснили скачок смертности от коронавируса в Петербурге
В последнюю статистику смертей от коронавируса попали жители города, которые скончались ранее — в апреле и мае.
Поребрик.Медиа 01:16
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,53 руб
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,15%, до отметки в 71,53 рубля, курс евро опустился на 0,2%, до 77,9 рубля.
ТАСС 03:03
Политика
Соловьев сравнил себя с Левитаном и назвал Гордона «мразью нацистской»
«Понимаете, то, что Гордон хочет взять у меня интервью — такая же глупость, как если бы Штрейхер позвонил Левитану во время Великой Отечественной войны и попытался взять интервью у него», — подчеркнул российский журналист.
Lenta.ru 03:25
Энергетика
Ценам на газ предсказали падение ниже нуля
На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля.
Lenta.ru 01:43
Экономика
Проект экс-партнера Ротенберга в Усть-Луге сможет привлечь деньги граждан
Одним из вариантов финансирования газохимического комплекса в Усть-Луге может стать создание фондов коллективных инвестиций для привлечения денег граждан в проект.
РБК 03:00
Происшествия
В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника
Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
Происшествия
Задержание подозреваемых в перестрелке на юге Москвы попало на видео
РИА Новости вчера в 20:19
Политика
Губернатор Алиханов заявил о «низкой компетенции советников» Трампа
В ответ Алиханов отметил, что советники президента США делают заявления, «далекие от реальности».
BFM.ru вчера в 10:51
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Политика
Татьяна Пяткина назначена заместителем министра по внешним связям и делам народов Якутии
Татьяна Пяткина назначена заместителем министра по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия).
Якутия Daily 03:37
Общество
В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом
Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысячи.
REGNUM 03:45
Общество
Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»
Екатеринбург, 25 мая 2020, 10:40 — REGNUM Железнодорожный райсуд Екатеринбурга получил дело об административном правонарушении против соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
REGNUM 03:40
Шоу-бизнес
Памятник из черного гранита установили на могиле Юлии Началовой
Народные новости вчера в 20:07
Шоу-бизнес
Джиган и Самойлова купили детям аквапарк за полмиллиона рублей
Сюрприз обошелся в полмиллиона рублей (и это без учета сборки и установки). starhit.ru Покупка надувного аквапарка была инициирована Оксаной Самойловой, хотя, судя по всему, ее поддержал и Джиган, потому что рассказывая об этом, Оксана делала упор на том, что это было их общим решением.
SM News вчера в 08:40
Политика
Первый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу
Коммерсантъ вчера в 00:59
Происшествия
СК просит арестовать захватчика отделения банка в центре Москвы
Следственный комитет РФ просит арестовать Алексея Барышникова, захватившего в минувшую субботу отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в центре Москвы.
ТАСС 03:52
Происшествия
В Челябинске завели еще одно дело о хищениях при строительстве театра
В Челябинске возбуждено еще одно уголовное дело в рамках расследования хищений бюджетных средств на строительстве вспомогательного здания государственного академического театра оперы и балета имени М.И. Глинки.
Российская газета 03:47
Общество
Глава Крыма подписал указ о платном пребывании приезжих в обсерваторах
С 24 мая для лиц, которые прибыли в Крым без подтверждения причины, нахождение в обсерваторах становится платным.
Бизнес-газета 03:49
Общество
Курорты Алтайского края не откроются с 1 июня
В соответствии с указом губернатора, до 1 июня 2020 года на территории Алтайского края приостановили бронирование мест, прием и размещение в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных учреждениях.
АМИТЕЛ 02:45
Гаджеты
Представлены 50-долларовые умные часы Realme Watch
Сегодня компания Realme представила свои первые умные часы, которые получили название Realme Watch.
iXBT.com 03:58
Энергетика
Мировые цены на нефть показывают рост после снижения в пятницу
Напомним, что в минувшую пятницу, 22 мая, нефть Brent с поставкой в июле падала в цене на 5,88% - до 33,94 доллара за баррель, а падение WTI достигало 7,58% - до 31,35 доллара за баррель.
Аргументы и Факты 02:52
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 05:10
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
Футбол
Срна: «„Динамо“ Семина было самым сильным после эры Лобановского»
Экс-капитан «Шахтера» Дарио Срна поделился воспоминаниями о победе в Кубке УЕФА-2008/09 и назвал киевское «Динамо» под руководством Юрия Семина одним из сильнейших в истории клуба.
Sport24.ru вчера в 19:46
Общество
Ограничения в Челябинской области решили смягчить
В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер.
Вести.Ru вчера в 07:30