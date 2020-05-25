Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВладельцы Evraz отложили покупку «Сибуглемета»

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Основные владельцы компании Evraz Роман Абрамович и Александр Абрамов отложили приобретение угольной компании «Сибуглемет» с активами в Кузбассе у ВЭБ.РФ. Об этом сообщил председатель правления госкорпорации Игорь Шувалов. «Сибуглемет» — один из крупнейших производителей коксующихся углей в России.
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