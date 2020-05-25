Основные владельцы компании Evraz Роман Абрамович и Александр Абрамов отложили приобретение угольной компании «Сибуглемет» с активами в Кузбассе у ВЭБ.РФ. Об этом сообщил председатель правления госкорпорации Игорь Шувалов. «Сибуглемет» — один из крупнейших производителей коксующихся углей в России.

Происшествия Возросло число пострадавших в перестрелке в Москве Число пострадавших в ходе перестрелки, произошедшей на юге Москвы 24 мая, возросло до двух.

Общество Попова заявила о готовности 44 регионов к снятию ограничений Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «России-1», 44 региона Российской Федерации готовы к первому этапу по снятию ограничений, которые были введены из-за коронавирусной инфекции. 673

Финансы Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,53 руб Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,15%, до отметки в 71,53 рубля, курс евро опустился на 0,2%, до 77,9 рубля. 3

Политика Соловьев сравнил себя с Левитаном и назвал Гордона «мразью нацистской» «Понимаете, то, что Гордон хочет взять у меня интервью — такая же глупость, как если бы Штрейхер позвонил Левитану во время Великой Отечественной войны и попытался взять интервью у него», — подчеркнул российский журналист. 36

Экономика Проект экс-партнера Ротенберга в Усть-Луге сможет привлечь деньги граждан Одним из вариантов финансирования газохимического комплекса в Усть-Луге может стать создание фондов коллективных инвестиций для привлечения денег граждан в проект.

Происшествия В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно. 86

Политика Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. 1,3K

Политика Татьяна Пяткина назначена заместителем министра по внешним связям и делам народов Якутии Татьяна Пяткина назначена заместителем министра по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия).

Шоу-бизнес Джиган и Самойлова купили детям аквапарк за полмиллиона рублей Сюрприз обошелся в полмиллиона рублей (и это без учета сборки и установки). starhit.ru Покупка надувного аквапарка была инициирована Оксаной Самойловой, хотя, судя по всему, ее поддержал и Джиган, потому что рассказывая об этом, Оксана делала упор на том, что это было их общим решением. 39

Происшествия СК просит арестовать захватчика отделения банка в центре Москвы Следственный комитет РФ просит арестовать Алексея Барышникова, захватившего в минувшую субботу отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в центре Москвы.

Происшествия В Челябинске завели еще одно дело о хищениях при строительстве театра В Челябинске возбуждено еще одно уголовное дело в рамках расследования хищений бюджетных средств на строительстве вспомогательного здания государственного академического театра оперы и балета имени М.И. Глинки.

Общество Курорты Алтайского края не откроются с 1 июня В соответствии с указом губернатора, до 1 июня 2020 года на территории Алтайского края приостановили бронирование мест, прием и размещение в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных учреждениях. 2

Гаджеты Представлены 50-долларовые умные часы Realme Watch Сегодня компания Realme представила свои первые умные часы, которые получили название Realme Watch.

Энергетика Мировые цены на нефть показывают рост после снижения в пятницу Напомним, что в минувшую пятницу, 22 мая, нефть Brent с поставкой в июле падала в цене на 5,88% - до 33,94 доллара за баррель, а падение WTI достигало 7,58% - до 31,35 доллара за баррель. 3

Общество Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда». 63

Происшествия Полковник спецслужбы арестован за хищения Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников. 90

Футбол Срна: «„Динамо“ Семина было самым сильным после эры Лобановского» Экс-капитан «Шахтера» Дарио Срна поделился воспоминаниями о победе в Кубке УЕФА-2008/09 и назвал киевское «Динамо» под руководством Юрия Семина одним из сильнейших в истории клуба.