Коронавирус
Газета.RuВладельцы «Ман Сити» не могут купить «Нанси» из-за кризиса
Концерн бизнесменов из Абу-Даби City Football Group столкнулся с трудностями при поглощении французского клуба "Нанси", выступающего во втором по значимости дивизионе страны. Об это сообщил президент "Нанси" Жак Руссело.
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Владельцы «Манчестер Сити» приостановили сделку по покупке французского клуба «Нанси»
Чемпионатвчера в 21:50
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Кино
Маковецкий ответил на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
РИА Новости вчера в 15:37
Экономика
Производителей антисептиков в России могут освободить от уплаты акциза
В документе говорится, что производителям будет необходимо получить свидетельство на изготовление непищевой продукции в виде геля (или крема-геля), сырьем которой служит спирт.
REGNUM вчера в 20:43
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Lenta.ru вчера в 05:57
Общество
В Саяногорске вводится режим ЧС
В городе металлургов вводится режим ЧС. Об этом сегодня сообщил в соцсетях глава Саяногорска Михаил Валов.
Пульс Хакасии 02:31
Общество
В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России
Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин.
REGNUM 02:34
Общество
В Москве еще 349 пациентов вылечились от коронавируса
В Москве выздоровели еще 349 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 3524, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 02:30
Здоровье
Число заражений коронавирусом на Ставрополье достигло 453
Количество случаев заражения коронавирусом на Ставрополье достигло 453 к 27 апреля, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
Аргументы и Факты - Ставрополь 02:21
Здоровье
Плюс 24: Новые заболевшие коронавирусом выявлены в Приморье
В министерстве здравоохранения Приморья отметили, что за минувшие сутки у 11 сотрудников скорой помощи Находки подтвердилось заболевание.
Владивосток-Новости 00:22
Происшествия
В центре Ростова-на-Дону ликвидировали открытое горение
Пожарные ликвидировали открытое горение в неэксплуатируемом здании в центре Ростова-на-Дону, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
РИА Новости 02:16
Общество
В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников
По словам Нилова, из-за нагрузки на бизнес и экономику дополнительный перенос майских праздников может привести к росту безработицы и снижению покупательной способности.
Lenta.ru 01:58
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец 25 апреля в 17:18
Авто
BMW запустил полный цикл онлайн-продаж автомобилей в России
Напомним, в тестовом режиме онлайн-заказ начал работу в ноябре 2019 года для BMW 2 серии Gran Coupe в специальной версии Online Edition.
Автостат 02:29
Общество
Запуск фонтанов в Москве отложили из-за коронавируса
Агентство Москва 01:23
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
Экономика
Рекламодатели стали меньше платить за аудиторию на YouTube
Аудитория блогеров продолжает расти на фоне самоизоляции, но теперь приносит до 40% меньше доходов в долларовом выражении из-за сокращения активности большинства рекламодателей.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Здоровье
От коронавируса не помогут чеснок и имбирь
Лук, чеснок, имбирь и мед использовались для лечения, когда не имелись другие средства.
Соловей.Инфо 02:23
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Происшествия
Под Новосибирском погибли шестеро, отравившись неизвестной жидкостью
По словам представителя следственного управления СК РФ по региону, шестеро скончались в среду 22 апреля после распития неустановленной жидкости на свалке твердых бытовых отходов в Черепаново.
Evo-rus.com 01:56
Авто
Эксперты рассказали, как выбирать шины
32CARS.ru 25 апреля в 06:08
Энергетика
Нефть дешевеет на торгах на фоне опасений по поводу хранилищ
Нефть дешевеет на фоне опасений инвесторов, что сохраняющийся избыток предложения приведет к исчерпанию мощностей для хранения сырья и вызовет новый обвал стоимости на фьючерсы.
Известия 00:50
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Происшествия
Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку
Газета.Ru вчера в 11:34
Гаджеты
Новый iPhone SE проверили на прочность
Новый iPhone SE был протестирован на прочность.
Актуальные Новости 00:50
Общество
В Новосибирской области вводится масочный режим
Сорок два новых случая коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, в регионе с понедельника вводится повсеместный масочный режим.
РИА Новости 00:00
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
Общество
Дагестанцы оказались заперты в Петербургской больнице
Около 600 пациентов и 200 медиков оказались в полной изоляции.
Sobytiya.news 02:25
Кино
Фильм «Спутник» успешно стартовал в онлайн-кинотеатрах
Экономика сегодня 25 апреля в 08:44