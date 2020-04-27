Нанси, Франция, 27 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Компания City Football Group приостановила процесс покупки французского футбольного клуба «Нанси». Об этом 26 апреля заявил президент «Нанси» Жак Руссело, сообщает The Sun.

Общество Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение. 462

Авто Новое купе BMW 2-Series появилось на фото Больше подробностей о новом купе BMW 2-й серии появится ближе к премьере, которая состоится в конце 2020-го или уже в 2021 году.

Политика Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране. 2,1K

Происшествия В Москве задержали компанию пьяных нарушителей самоизоляции Полицейские задержали на юге Москвы четырех человек, нарушивших режим самоизоляции и оказавших сопротивление стражам порядка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Общество Названы регионы с самой высокой смертностью пациентов с коронавирусом Названы регионы с самыми высокими показателями смертности пациентов с коронавирусной инфекцией.

Общество В Москве еще 349 пациентов вылечились от коронавируса В Москве выздоровели еще 349 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 3524, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 58

Общество Компании здравоохранения и культуры могут попасть в списки системообразующих Предприятия в сфере здравоохранения и культуры могут попасть в списки системообразующих компаний.

Общество Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». 363

Общество В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин. 605

Армия и оружие В МИД РФ опровергли нахождение российских военных в Ливии В МИД добавили, что достоверных данных о гражданах России, которые принимали бы участие в боестолкновениях на территории Ливии и погибли в указанные даты, в российское министерство не поступало, а подобные сообщения — «далеко не первая спекуляция» на тему участия «российских» ЧВК во внутриливийском конфликте.

Происшествия В Пермском крае выявили 20 новых случаев коронавируса В Пермском крае за минувшие сутки выявили 20 новых случаев коронавируса. Из них девять мужчин, девять женщин и двое детей. 7