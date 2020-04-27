Коронавирус
REGNUMВладельцы «Манчестер Сити» остановили покупку клуба «Нанси»
Нанси, Франция, 27 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Компания City Football Group приостановила процесс покупки французского футбольного клуба «Нанси». Об этом 26 апреля заявил президент «Нанси» Жак Руссело, сообщает The Sun.
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Владельцы «Манчестер Сити» приостановили сделку по покупке французского клуба «Нанси»
Чемпионатвчера в 21:50
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RT на русском вчера в 12:06
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Песков допустил выход России на плато по коронавирусу к середине мая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране.
RT на русском 02:56
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Новое купе BMW 2-Series появилось на фото
Больше подробностей о новом купе BMW 2-й серии появится ближе к премьере, которая состоится в конце 2020-го или уже в 2021 году.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
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Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию
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Происшествия
В Москве задержали компанию пьяных нарушителей самоизоляции
Полицейские задержали на юге Москвы четырех человек, нарушивших режим самоизоляции и оказавших сопротивление стражам порядка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
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Российские саперы разминируют район Алеппо до конца апреля
РЕН ТВ вчера в 22:19
Общество
Названы регионы с самой высокой смертностью пациентов с коронавирусом
Названы регионы с самыми высокими показателями смертности пациентов с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 04:23
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
RT на русском вчера в 06:54
Общество
В Москве еще 349 пациентов вылечились от коронавируса
В Москве выздоровели еще 349 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 3524, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 02:30
Общество
Компании здравоохранения и культуры могут попасть в списки системообразующих
Предприятия в сфере здравоохранения и культуры могут попасть в списки системообразующих компаний.
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Общество
В России снизят первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми
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Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
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Pac-Man Championship Edition 2 дарят для PC, PS4 и Xbox One
Pac-Man Championship Edition 2 реализована в неоновом стиле, с трёхмерной графикой и яркими визуальными эффектами.
Городской портал Новый Нижний 25 апреля в 04:00
Общество
В Казахстане продлили режим чрезвычайного положения
Власти Казахстана продлили режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса до 11 мая.
ТАСС 02:23
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
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Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
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В России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак
Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы.
REGNUM 01:37
Общество
В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России
Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин.
REGNUM 02:34
Общество
Гидрометцентр: 2020 год может войти в пятерку самых жарких в истории
2020 год, скорее всего, войдет в пятерку самых жарких в истории, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 02:06
Армия и оружие
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REGNUM 04:25
Общество
Россия не станет платить Британии 76 млн рублей по делу Смычковского
Британский суд намерен взыскать с России £830 тысяч (76,2 млн рублей по курсу ЦБ) в качестве компенсации бизнесмену Дмитрию Смычковскому.
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В Пермском крае выявили 20 новых случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявили 20 новых случаев коронавируса. Из них девять мужчин, девять женщин и двое детей.
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Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия вчера в 10:47
Общество
Правительство готовит третий пакет мер поддержки экономики
Кабмин готовит третий пакет мер поддержки экономики, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 04:40
Авто
Cadillac показал новый внедорожник Escalade ESV
Американские продажи Escalade и Escalade ESV начнутся в третьем квартале 2020 года.
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