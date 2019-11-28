Футбол

ЧемпионатЧемпионатВладельцы «Манчестер Сити» приобрели восьмой футбольный клуб

Холдинговая компания City Football Group на своём сайте сообщила, что согласовала сделку о приобретении контрольного пакета акций (65%) индийского футбольного клуба «Мумбаи Сити». «Мумбаи Сити» станет восьмым клубом City Football Group.
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Владельцы «Манчестер Сити» приобрели клуб из Индии

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Владелец «Манчестер Сити» купил индийский клуб «Мумбаи Сити»

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