Футбол
ЧемпионатВладельцы «Манчестер Сити» приобрели восьмой футбольный клуб
Холдинговая компания City Football Group на своём сайте сообщила, что согласовала сделку о приобретении контрольного пакета акций (65%) индийского футбольного клуба «Мумбаи Сити». «Мумбаи Сити» станет восьмым клубом City Football Group.
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СМИ: владелец «Манчестер Сити» приобрел клуб индийской суперлиги «Мумбаи Сити»
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