Футбол

ЧемпионатЧемпионатВладельцы «Манчестер Сити» приобрели восьмой футбольный клуб

Холдинговая компания City Football Group на своём сайте сообщила, что согласовала сделку о приобретении контрольного пакета акций (65%) индийского футбольного клуба «Мумбаи Сити». «Мумбаи Сити» станет восьмым клубом City Football Group.
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