Футбол

ODDS.ruODDS.ruВладельцы «ПСЖ» хотят приобрести «Лидс Юнайтед»

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Компания Qatar Sports Investments, которая владеет французским «ПСЖ», намерена приобрести клуб Чемпионшипа «Лидс Юнайтед».
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Правительство выбрало операторов перевода госорганов в «облако»

Как указано в документе, «Ростелеком» назначается единственным исполнителем осуществляемых Минкомсвязью закупок, связанных с переводом в «облако» информационных систем и ресурсов Минтруда, Минюста, Ростехнадзора, Росимущества, Государственной фельдъегерской службы, Росархива и Фонда социального страхования.
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Посольство Италии в России собрало €1 млн пожертвований на восстановление Венеции после наводнения, сообщает РИА "Новости".
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ФК «Ростов» не намерен устраивать распродажу игроков

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Медведева прокомментировала слухи о своей беременности

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В Тульской области изменится программа здравоохранения

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Стало известно, сколько «Зенит» заплатил «Локомотиву» за трансфер 17-летнего Кирилла Щетинина.
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