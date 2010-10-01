Футбол

ODDS.ruODDS.ruВладельцы «ПСЖ» хотят приобрести «Лидс Юнайтед»

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Компания Qatar Sports Investments, которая владеет французским «ПСЖ», намерена приобрести клуб Чемпионшипа «Лидс Юнайтед».
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