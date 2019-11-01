Футбол
ODDS.ruВладельцы «ПСЖ» хотят приобрести «Лидс Юнайтед»
Компания Qatar Sports Investments, которая владеет французским «ПСЖ», намерена приобрести клуб Чемпионшипа «Лидс Юнайтед».
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Общество
Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Министерство внутренних дел и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автомобильные номера.
Экономика
Россия увеличила вложения в госбумаги США до $10 млрд
Ранее сообщалось, что в августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Шоу-бизнес
Богомолов и Собчак до сих пор не живут вместе
Предполагалось, что сразу после свадьбы они заедут в свое собственное жилье, поскольку Собчак не хотела проживать вместе с Константином в доме, где до этого она была с Максимом Виторганом.
Общество
В Роскачестве рассказали, как определить дома качество вина
Физико-химический анализ вина дома не проведешь. Оценивая внешний вид вина, нужно обратить внимание на чистоту и прозрачность.
Шоу-бизнес
Внучка Михаила Боярского затмила всех дебютанток на балу Tatler
Внучка Михаила Боярского Катерина Боярская затмила всех остальных дебютанток на балу гламурного журнала Tatler.
Шоу-бизнес
Ветлицкую в новом образе приняли за Шэрон Стоун
Интерес фанатов подогрел стилист артистки Вадим Галаганов, опубликовавший снимок певицы в новом образе.
Экономика
Эксперт сообщил о долговом истощении украинского бюджета
Бюджет Украины находится в плачевном состоянии и истощен долгами, считает доктор экономических наук, завотделом государственных финансов экспертно-аналитического центра Growford Institute Татьяна Богдан, пишет «Зеркало недели».
Политика
Минэнерго Украины отвергло предложение «Газпрома» по транзиту газа
Глава минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российского "Газпрома" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Экономика
Forbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей
В середине октября американский Forbes представил ежегодный рейтинг 500 лучших работодателей мира, в который вошли семь российских компаний: "Норникель", Московская биржа, "Роснефть", Объединенная авиастроительная корпорация, "Северсталь", "РусГидро" и ЛУКОЙЛ.
Шоу-бизнес
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии
Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Армия и оружие
Курды заявили, что броневик «российско-турецкого патруля» якобы наехал на местную жительницу
Один из бронетранспортёров сводного российского-турецкого патрульного отряда наехал в посёлке Тири на молодую женщину, в результате чего та получила травму ноги.
Политика
На Украине сравнили плохие решения при Зеленском и Порошенко
По ряду принятых на Украине решений президент Владимир Зеленский хуже своего предшественника Петра Порошенко, заявила 18 ноября бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne.
Общество
Доступ приставов к кредитным историям россиян предлагают расширить
Министерство юстиции совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) предлагает внести поправки в закон «О кредитных историях», согласно которым приставы смогут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Шоу-бизнес
«Хватит позориться»: Волочкова разделась перед зеркалом
На фото балерина позирует в откровенном боди перед зеркалом. На виду оказываются бедра блондинки, а соски просвечивают сквозь тонкую ткань.
Общество
Стало известно, о чем дети чаще всего просят Деда Мороза в письмах
В пресс-службе Деда Мороза рассказали, о чем чаще всего просят дети в своих новогодних письмах.
Авто
Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4
Стала известна дата начала производства обновленного российского внедорожника Lada 4x4.
Политика
В Верховной раде назвали условия для прекращения войны в Донбассе
Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.
Технологии
Автомобилисты в России смогут оценивать состояние двигателя по звуку
Программа запишет звук работающего двигателя и отправит данные на анализ в облачную службу, построенную с применением алгоритмов искусственного интеллекта.
Политика
Более 60% жителей России одобряют деятельность Путина
Как сообщало ИА REGNUM, количество граждан, одобряющих деятельность Владимира Путина на посту президента России, за месяц выросло на 2% — с 68% сентябре до 70% в октябре.
Происшествия
Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки
Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
Автоспорт
Глава «Торо Россо» высказался о выступлении Квята на Гран-при Бразилии
Глава итальянской скудерии "Торо Россо" Франц Тост высказался о выступлении российского гонщика Даниила Квята на Гран-при Бразилии в чемпионате мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Единоборства
Выходившая на бои MMA в хиджабе спортсменка умерла на турнире в Англии
Британка иранского происхождения Саида Саи Алетаха умерла после поражения на любительском турнире по MMA в Великобритании.
Армия и оружие
В Вооружённых силах отмечается День ракетных войск и артиллерии
Сегодня в российских Вооружённых силах отмечается День ракетных войск и артиллерии (РВиА).
Путешествия
Россиянам предложили отдохнуть в Сирии
Другой туроператор, предлагающий поездки в Сирию, — компания «Миракл» — добавила к этому списку город Сайедная.