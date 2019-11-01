Футбол

ODDS.ruODDS.ruВладельцы «ПСЖ» хотят приобрести «Лидс Юнайтед»

Компания Qatar Sports Investments, которая владеет французским «ПСЖ», намерена приобрести клуб Чемпионшипа «Лидс Юнайтед».
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Владельцы «ПСЖ» близки к покупке «Лидса»

Чемпионатвчера в 14:38

Катарские владельцы «ПСЖ» близки к покупке «Лидса»

Sports.ruвчера в 14:15

Владельцы «ПСЖ» близки к сделке о покупке «Лидса»

Спорт-Экспрессвчера в 15:35

Владельцы «ПСЖ» близки к тому, чтобы приобрести «Лидс»

Sport.ruвчера в 16:00

Катарские бизнесмены хотят купить «Лидс»

Metaratingsвчера в 14:41

Владельцы «ПСЖ» хотят приобрести «Лидс Юнайтед»

ODDS.ruвчера в 13:05

Владельцы ПСЖ близки к покупке «Лидса»

Soccer.ruвчера в 15:58
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Космос

50 лет назад состоялась вторая высадка человека на Луну

Газета.Ru 02:27
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Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

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«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

Министерство внутренних дел и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автомобильные номера.
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Экономика

Россия увеличила вложения в госбумаги США до $10 млрд

Ранее сообщалось, что в августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд.
RT на русском 02:04
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Шоу-бизнес

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Предполагалось, что сразу после свадьбы они заедут в свое собственное жилье, поскольку Собчак не хотела проживать вместе с Константином в доме, где до этого она была с Максимом Виторганом.
Kleo.ru 17 ноября в 04:08
Общество

В Роскачестве рассказали, как определить дома качество вина

Физико-химический анализ вина дома не проведешь. Оценивая внешний вид вина, нужно обратить внимание на чистоту и прозрачность.
Российская газета 00:00
Шоу-бизнес

Внучка Михаила Боярского затмила всех дебютанток на балу Tatler

Внучка Михаила Боярского Катерина Боярская затмила всех остальных дебютанток на балу гламурного журнала Tatler.
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Происшествия

В Подмосковье ликвидировали крупнейшую в России нарколабораторию

Ведомости 02:31
Шоу-бизнес

Ветлицкую в новом образе приняли за Шэрон Стоун

Интерес фанатов подогрел стилист артистки Вадим Галаганов, опубликовавший снимок певицы в новом образе.
ФАН 02:15
Экономика

Эксперт сообщил о долговом истощении украинского бюджета

Бюджет Украины находится в плачевном состоянии и истощен долгами, считает доктор экономических наук, завотделом государственных финансов экспертно-аналитического центра Growford Institute Татьяна Богдан, пишет «Зеркало недели».
РБК вчера в 02:00
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Минэнерго Украины отвергло предложение «Газпрома» по транзиту газа

Глава минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российского "Газпрома" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Газета.Ru 01:29
Экономика

Forbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей

В середине октября американский Forbes представил ежегодный рейтинг 500 лучших работодателей мира, в который вошли семь российских компаний: "Норникель", Московская биржа, "Роснефть", Объединенная авиастроительная корпорация, "Северсталь", "РусГидро" и ЛУКОЙЛ.
РБК 01:35
Шоу-бизнес

Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии

Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Известия вчера в 18:39
Армия и оружие

Курды заявили, что броневик «российско-турецкого патруля» якобы наехал на местную жительницу

Один из бронетранспортёров сводного российского-турецкого патрульного отряда наехал в посёлке Тири на молодую женщину, в результате чего та получила травму ноги.
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На Украине сравнили плохие решения при Зеленском и Порошенко

По ряду принятых на Украине решений президент Владимир Зеленский хуже своего предшественника Петра Порошенко, заявила 18 ноября бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne.
REGNUM вчера в 22:39
Общество

Доступ приставов к кредитным историям россиян предлагают расширить

Министерство юстиции совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) предлагает внести поправки в закон «О кредитных историях», согласно которым приставы смогут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
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Шоу-бизнес

«Хватит позориться»: Волочкова разделась перед зеркалом

На фото балерина позирует в откровенном боди перед зеркалом. На виду оказываются бедра блондинки, а соски просвечивают сквозь тонкую ткань.
Утро.ru вчера в 06:17
Общество

Стало известно, о чем дети чаще всего просят Деда Мороза в письмах

В пресс-службе Деда Мороза рассказали, о чем чаще всего просят дети в своих новогодних письмах.
Газета.Ru вчера в 23:09
Авто

Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4

Стала известна дата начала производства обновленного российского внедорожника Lada 4x4.
UfaTime.ru вчера в 08:24
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Актер Игорь Верник срочно госпитализирован

URA.Ru 02:11
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В Верховной раде назвали условия для прекращения войны в Донбассе

Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.
РБК вчера в 22:37
Технологии

Автомобилисты в России смогут оценивать состояние двигателя по звуку

Программа запишет звук работающего двигателя и отправит данные на анализ в облачную службу, построенную с применением алгоритмов искусственного интеллекта.
3DNews вчера в 09:26
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Более 60% жителей России одобряют деятельность Путина

Как сообщало ИА REGNUM, количество граждан, одобряющих деятельность Владимира Путина на посту президента России, за месяц выросло на 2% — с 68% сентябре до 70% в октябре.
REGNUM вчера в 04:11
Происшествия

Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
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Автоспорт

Глава «Торо Россо» высказался о выступлении Квята на Гран-при Бразилии

Глава итальянской скудерии "Торо Россо" Франц Тост высказался о выступлении российского гонщика Даниила Квята на Гран-при Бразилии в чемпионате мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru 17 ноября в 23:28
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Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
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Выходившая на бои MMA в хиджабе спортсменка умерла на турнире в Англии

Британка иранского происхождения Саида Саи Алетаха умерла после поражения на любительском турнире по MMA в Великобритании.
Газета.Ru 02:02
Армия и оружие

В Вооружённых силах отмечается День ракетных войск и артиллерии

Сегодня в российских Вооружённых силах отмечается День ракетных войск и артиллерии (РВиА).
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Путешествия

Россиянам предложили отдохнуть в Сирии

Другой туроператор, предлагающий поездки в Сирию, — компания «Миракл» — добавила к этому списку город Сайедная.
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