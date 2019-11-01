Общество «Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован Министерство внутренних дел и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автомобильные номера.

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Шоу-бизнес Богомолов и Собчак до сих пор не живут вместе Предполагалось, что сразу после свадьбы они заедут в свое собственное жилье, поскольку Собчак не хотела проживать вместе с Константином в доме, где до этого она была с Максимом Виторганом.

Экономика Эксперт сообщил о долговом истощении украинского бюджета Бюджет Украины находится в плачевном состоянии и истощен долгами, считает доктор экономических наук, завотделом государственных финансов экспертно-аналитического центра Growford Institute Татьяна Богдан, пишет «Зеркало недели».

Экономика Forbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей В середине октября американский Forbes представил ежегодный рейтинг 500 лучших работодателей мира, в который вошли семь российских компаний: "Норникель", Московская биржа, "Роснефть", Объединенная авиастроительная корпорация, "Северсталь", "РусГидро" и ЛУКОЙЛ.

Шоу-бизнес Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.

Политика На Украине сравнили плохие решения при Зеленском и Порошенко По ряду принятых на Украине решений президент Владимир Зеленский хуже своего предшественника Петра Порошенко, заявила 18 ноября бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne.

Общество Доступ приставов к кредитным историям россиян предлагают расширить Министерство юстиции совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) предлагает внести поправки в закон «О кредитных историях», согласно которым приставы смогут получить полный доступ к кредитным историям россиян.

Шоу-бизнес «Хватит позориться»: Волочкова разделась перед зеркалом На фото балерина позирует в откровенном боди перед зеркалом. На виду оказываются бедра блондинки, а соски просвечивают сквозь тонкую ткань.

Политика В Верховной раде назвали условия для прекращения войны в Донбассе Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.

Политика Более 60% жителей России одобряют деятельность Путина Как сообщало ИА REGNUM, количество граждан, одобряющих деятельность Владимира Путина на посту президента России, за месяц выросло на 2% — с 68% сентябре до 70% в октябре.