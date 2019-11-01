Политика Киев не откажется от суда против РФ, несмотря на освобождение моряков Украина не откажется от участия в международном трибунале ООН против России, несмотря на освобождение устроивших провокацию в Керченском проливе 24 моряков и готовящуюся передачу Киеву трех судов, задержанных российскими пограничниками во время инцидента в этом же регионе в ноябре прошлого года, сообщила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль в социальной сети Facebook.

Происшествия Полицейские ликвидировали в Подмосковье крупнейшую нарколабораторию Полиция ликвидировала в Подмосковье нарколабораторию. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Технологии Apple пригласила прессу на мероприятие 2 декабря Мероприятие пройдёт 2 декабря в Нью-Йорке и начнётся 16 часов по местному времени (в полночь со 2 на 3 декабря по московскому времени).