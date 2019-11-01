Футбол
ODDS.ruВладельцы «ПСЖ» хотят приобрести «Лидс Юнайтед»
Компания Qatar Sports Investments, которая владеет французским «ПСЖ», намерена приобрести клуб Чемпионшипа «Лидс Юнайтед».
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Армия и оружие
В Польше назвали два сценария войны США с Россией
Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Экономика
Задолженность по зарплате в России увеличилась до 2,6 млрд рублей
Общая задолженность по зарплате в России за октябрь увеличилась на 3,3% до 2,639 млрд рублей, сообщает пресс-служба Росстата.
Здоровье
Врач посоветовала, как пережить аномальное атмосферное давление
Изменение температуры идет рядом с изменением атмосферного давления. Оно будет существенно превышать норму.
Происшествия
В центре Москвы избили офицера ФСБ
В центре Москвы неизвестные избили сотрудника Центра спецназначения ФСБ России, мужчина госпитализирован.
Финансы
Волатильность рубля опустилась до минимума с начала 2014 года
Вмененная волатильность рубля, рассчитанная из цен трехмесячных опционов, снизилась до минимума впервые с 2014 года.
Происшествия
Автомобиль провалился в яму с кипятком в Пензе
Легковой автомобиль провалился в яму с кипятком на стоянке у магазина в Пензе.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Шоу-бизнес
В сети появилось фото певицы МакSим без фильтров и фотошопа
Лицо певицы было одутловатым и опухшим, что вновь спровоцировало слухи о её болезни и приеме гормональных препаратов.
Происшествия
В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве 29-летней женщины
Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии задержало подозреваемого в убийстве 29-летней Галины Миненко, сообщается на сайте ведомства.
Авто
Обновленный Honda Civic лишился виртуальных кнопок в салоне
Японцы слегка подретушировали внешность, улучшили отделочные материалы в салоне и заменили виртуальные кнопки медиасистемы на физические.
Общество
Строительство храма в екатеринбургском сквере запретили
Фигурное катание
Двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой исполнилось 20 лет
Сегодня российской фигуристке Евгении Медведевой исполнилось 20 лет.
Политика
Киев не откажется от суда против РФ, несмотря на освобождение моряков
Украина не откажется от участия в международном трибунале ООН против России, несмотря на освобождение устроивших провокацию в Керченском проливе 24 моряков и готовящуюся передачу Киеву трех судов, задержанных российскими пограничниками во время инцидента в этом же регионе в ноябре прошлого года, сообщила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль в социальной сети Facebook.
Армия и оружие
США раскрыли план атаки на российские системы ПВО
Происшествия
Полицейские ликвидировали в Подмосковье крупнейшую нарколабораторию
Полиция ликвидировала в Подмосковье нарколабораторию. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Общество
“Мне ещё мама объясняла…”: Никита Михалков расшифровал “русский код”
Будучи героем программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым», режиссёр Никита Михалков порассуждал о том, какая идеология нужна сегодня России.
Политика
Польский политик назвал способ возвращения Донбасса и Крыма Украине
Бывший глава МИД Польши, депутат Европарламента Витольд Ващиковский рассказал, как «незалежная» может вернуть себе Донбасс и Крым.
Общество
Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»
Хоккей
Овечкин забил гол в победном матче «Вашингтона» против «Анахайма»
Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отыграл 19:54 и завершил встречу с показателем полезности «+2». «Кэпиталз» в третий раз победили за последние четыре матча.
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
Шоу-бизнес
Алла Пугачева переживает, что не доживет до 18-летия младшей дочери
Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Происшествия
Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей
Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Культура
На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»
Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
Происшествия
Топливный стержень с атомной электростанции найден на юге Японии
Предмет, напоминающий топливный стержень с атомной электростанции, был обнаружен на юге Японии.
Технологии
Apple пригласила прессу на мероприятие 2 декабря
Мероприятие пройдёт 2 декабря в Нью-Йорке и начнётся 16 часов по местному времени (в полночь со 2 на 3 декабря по московскому времени).
Общество
Boeing 737 перестал быть самым продаваемым самолетом в мире
В течение нескольких последних лет Airbus сокращал отрыв от Boeing по заказам на самолеты этого класса, благодаря запуску в производство версии A320neo в то время, как американский концерн лишь готовил к выпуску свой популярный Boeing 737 Max.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили благотворительное шоу Royal Variety Performance
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили ежегодное благотворительное шоу Royal Variety Performance — представители монаршей семьи всегда уделяют этому мероприятию особое внимание.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.