Коронавирус
РИА НовостиВладельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей
"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
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Торговые центры в РФ попросили помощи у правительства, пригрозив дефолтами по долгам
Интерфакс24 марта в 13:30
Российский совет торговых центров направил премьер-министру РФ предложения по господдержке отрасли
Агентство Москва24 марта в 10:01
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