Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВладельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
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Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн

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В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
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В.Путин обещал выходные с 28 марта, а в Указе написали с 30

Опубликован Указ Президента РФ об объявлении выходных дней. Согласно документу с 30 по 3 апреля объявляются выходными.
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