Общество В гидрометцентре рассказали о погоде летом Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России летом, пишет РИА Новости.

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Здоровье Совфед одобрил закон о госрегулировании цен на лекарства и медизделия Москва, 25 марта 2020, 14:06 — REGNUM Совфед на фоне коронавируса одобрил закон о государственном регулировании цен на лекарства и медицинские изделия в РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

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Общество Губернатор Смоленска призвал уехавшую в Египет чиновницу уволиться Губернатор Смоленской области Алексей Островский считает, что уехавшая в разгар эпидемии в Египет чиновница Кристина Рябкова поступила неэтично и должна уволиться.

Происшествия Главный инфекционист Ставрополья уволена Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.

Экономика Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.

Происшествия Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

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