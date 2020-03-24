Коронавирус

ВедомостиВедомостиВладельцы торговых центров просят правительство о помощи

Российский союз торговых центров (РСТЦ) направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать государственную поддержку торговой недвижимости.
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Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн

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Торговые центры предупредили о дефолте

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Торговые центры в РФ попросили помощи у правительства, пригрозив дефолтами по долгам

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Агентство Москвавчера в 10:01

Владельцы торговых центров просят правительство о помощи

Ведомостивчера в 13:06
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Политика

Премьер Украины сообщил о планах ввести в стране режим ЧС

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в стране планируется введение режима чрезвычайной ситуации на 30 дней из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:34
Общество

В гидрометцентре рассказали о погоде летом

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России летом, пишет РИА Новости.
Мой Брянск вчера в 00:14
Общество

Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

РБК вчера в 09:20
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Вести.Ru 06:52
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал «Рейтинг поправок к Конституции».
RT на русском вчера в 09:56
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Общество

Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке

Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Rambler News Service вчера в 09:35
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru вчера в 17:03
Общество

В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина

По предложению господина Крашенинникова и спикера Госдумы Вячеслава Володина максимальное наказание за нарушение карантина составит семь лет лишения свободы в случае, если из-за этого погибли два или более человека.
Коммерсантъ 04:15
Транспорт

РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
RT на русском 02:09
Игры

Первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2 появился в Сети

Live24 вчера в 01:19
Происшествия

В Казахстане коронавирус выявили у пациентки, приехавшей из Омска

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 25 марта, в Казахстан выявлено 79 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:40
Экономика

Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Lenta.ru вчера в 12:42
Здоровье

Совфед одобрил закон о госрегулировании цен на лекарства и медизделия

Москва, 25 марта 2020, 14:06 — REGNUM Совфед на фоне коронавируса одобрил закон о государственном регулировании цен на лекарства и медицинские изделия в РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.
REGNUM 07:06
Общество

Собянин объявил о закрытии библиотек и кинотеатров в Москве

Глава столицы потребовал закрыть кинотеатры, детские развлекательные центры, а также игровые комнаты.
Московский Комсомолец 07:31
Политика

Путин объявит о переносе голосования по Конституции

Президент Владимир Путин в обращении к нации объявит о переносе голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля, рассказали РБК два источника, знакомых с подготовкой обращения.
РБК 07:32
Общество

Губернатор Смоленска призвал уехавшую в Египет чиновницу уволиться

Губернатор Смоленской области Алексей Островский считает, что уехавшая в разгар эпидемии в Египет чиновница Кристина Рябкова поступила неэтично и должна уволиться.
News.ru 06:39
Общество

Испания обошла Китай по числу смертей от коронавируса

В Испании опубликовали новые данные статистики: всего там заразились коронавирусом 47 610 человек, умерли — 3 434.
Lenta.ru 07:03
Политика

В Кремле прокомментировали возможную отмену Парада Победы в этом году

Сложившаяся ситуация вынуждает быть гибким и принимать решения на ходу, заметил спикер Кремля, поэтому дать конкретную информацию сейчас не предоставляется возможным.
ТВ Центр 06:23
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru 23 марта в 12:50
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Происшествия

Начальника отдела ГИБДД Новочеркасска задержали за взятку

Начальник отдела ГИБДД по городу Новочеркасску Ростовской области задержан по подозрению в получении взятки.
Российская газета 07:35
Происшествия

Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения

В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Интерфакс вчера в 23:22
Общество

Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.
Газета.Ru 23 марта в 04:53
Авто

Polestar 2 начинает производство в Китае

Несмотря на коронавирус на заводе компании в Luqiao в восточной китайской провинции Чжэцзян только что началось производство полностью электрического Polestar 2.
SpeedMe вчера в 04:14
Экономика

Счётная палата прогнозирует нулевой рост экономики России в 2020 году

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 марта заявил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на заседании Совета Федерации.
REGNUM 06:21
Общество

В Московской области приостановили ночные развлечения

«Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений», — говорится в постановлении, подписанном главой региона.
REGNUM вчера в 23:47
Общество

Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса

Президент России Владимир Путин провел совещание о мерах по борьбе с распространением коронавируса в России, в рамках которого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что динамика распространения коронавируса достаточно высокая, сообщается на сайте президента России.
РИАМО вчера в 09:47
Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
News.ru вчера в 11:12
Политика

Шойгу призвал отрегулировать законодательство

Министр обороны России Сергей Шойгу призвал отрегулировать законодательство, прикрываясь которым активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты.
РИА Новости 04:47
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