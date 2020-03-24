Коронавирус
ВедомостиВладельцы торговых центров просят правительство о помощи
Российский союз торговых центров (РСТЦ) направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать государственную поддержку торговой недвижимости.
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Торговые центры в РФ попросили помощи у правительства, пригрозив дефолтами по долгам
Интерфаксвчера в 13:30
Российский совет торговых центров направил премьер-министру РФ предложения по господдержке отрасли
Агентство Москвавчера в 10:01
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал «Рейтинг поправок к Конституции».
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Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 25 марта, в Казахстан выявлено 79 случаев заражения коронавирусом.
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Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
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Совфед одобрил закон о госрегулировании цен на лекарства и медизделия
Москва, 25 марта 2020, 14:06 — REGNUM Совфед на фоне коронавируса одобрил закон о государственном регулировании цен на лекарства и медицинские изделия в РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.
Общество
Собянин объявил о закрытии библиотек и кинотеатров в Москве
Глава столицы потребовал закрыть кинотеатры, детские развлекательные центры, а также игровые комнаты.
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Путин объявит о переносе голосования по Конституции
Президент Владимир Путин в обращении к нации объявит о переносе голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля, рассказали РБК два источника, знакомых с подготовкой обращения.
Общество
Губернатор Смоленска призвал уехавшую в Египет чиновницу уволиться
Губернатор Смоленской области Алексей Островский считает, что уехавшая в разгар эпидемии в Египет чиновница Кристина Рябкова поступила неэтично и должна уволиться.
Общество
Испания обошла Китай по числу смертей от коронавируса
В Испании опубликовали новые данные статистики: всего там заразились коронавирусом 47 610 человек, умерли — 3 434.
Политика
В Кремле прокомментировали возможную отмену Парада Победы в этом году
Сложившаяся ситуация вынуждает быть гибким и принимать решения на ходу, заметил спикер Кремля, поэтому дать конкретную информацию сейчас не предоставляется возможным.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Экономика
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Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
Происшествия
Начальника отдела ГИБДД Новочеркасска задержали за взятку
Начальник отдела ГИБДД по городу Новочеркасску Ростовской области задержан по подозрению в получении взятки.
Происшествия
Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения
В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Общество
Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.
Авто
Polestar 2 начинает производство в Китае
Несмотря на коронавирус на заводе компании в Luqiao в восточной китайской провинции Чжэцзян только что началось производство полностью электрического Polestar 2.
Экономика
Счётная палата прогнозирует нулевой рост экономики России в 2020 году
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Общество
В Московской области приостановили ночные развлечения
«Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений», — говорится в постановлении, подписанном главой региона.
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Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса
Президент России Владимир Путин провел совещание о мерах по борьбе с распространением коронавируса в России, в рамках которого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что динамика распространения коронавируса достаточно высокая, сообщается на сайте президента России.
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
Политика
Шойгу призвал отрегулировать законодательство
Министр обороны России Сергей Шойгу призвал отрегулировать законодательство, прикрываясь которым активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты.