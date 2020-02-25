После загрузки и установки прошивки смартфон не может загрузить рабочий стол. При этом верхнее меню работает, можно зайти в настройки, смартфон продолжает принимать звонки и сообщения.

с чего всё началось

Пользователи европейской версии смартфонов Xiaomi Mi8 обнаружили исчезновение рабочего стола после обновления Android 10. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщил портал iXBT.

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Экономика Forbes перестал считать двух россиян миллиардерами Forbes уточнил оценку состояния Ратмира Тимашева и Андрея Баронова — основателей стартапа Veeam Software, который они в январе продали за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners.

Космос Экзопланета K2-18b может быть пригодна для жизни Ученые из Кембриджского университета (Великобритания) использовали данные о массе, радиусе и атмосфере экзопланеты K2-18b, которая больше Земли почти в два раза, и определили, что на планете может течь жидкая вода: ее атмосфера насыщена водородом, сообщается на сайте учебного заведения.

Происшествия Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.

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