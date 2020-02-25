Гаджеты
ИзвестияВладельцы Xiaomi остались без рабочего стола из-за обновления Android
Пользователи европейской версии смартфонов Xiaomi Mi8 обнаружили исчезновение рабочего стола после обновления Android 10. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщил портал iXBT.
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с чего всё началось
После загрузки и установки прошивки смартфон не может загрузить рабочий стол. При этом верхнее меню работает, можно зайти в настройки, смартфон продолжает принимать звонки и сообщения.iXBT.com05:12
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Комментарии
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Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса.
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Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт
Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.
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Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии
Российские самолеты в Сирии находятся вне зоны досягаемости ракет турецких военных и террористических формирований.
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Экономисты оценили последствия новых санкций против России
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26 февраля российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 1 марта также ограничат авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения этой инфекции.
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Сурков допустил обнуление президентских сроков в России
Владислав Сурков не исключил обнуление президентских сроков в России.