Гаджеты

ИзвестияИзвестияВладельцы Xiaomi остались без рабочего стола из-за обновления Android

Пользователи европейской версии смартфонов Xiaomi Mi8 обнаружили исчезновение рабочего стола после обновления Android 10. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщил портал iXBT.
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с чего всё началось

Android 10 на Xiaomi Mi 8 в некоторых случаях вызывает неприятную проблему

После загрузки и установки прошивки смартфон не может загрузить рабочий стол. При этом верхнее меню работает, можно зайти в настройки, смартфон продолжает принимать звонки и сообщения.
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Владельцы Xiaomi остались без рабочего стола из-за обновления Android

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N+125 февраля в 13:46
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