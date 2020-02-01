Европейские пользователи Xiaomi Mi 8 довольно давно получили оболочку MIUI 11, однако до сих пор она была основана на базе Android 9. На этой неделе для европейкой версии флагмана Xiaomi, выпущенного два года назад, наконец начали распространять финальную версию MIUI 11 на базе Android 10.

с чего всё началось

Пользователи европейской версии смартфонов Xiaomi Mi8 обнаружили исчезновение рабочего стола после обновления Android 10. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщил портал iXBT.

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