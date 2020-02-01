Гаджеты
ИзвестияВладельцы Xiaomi остались без рабочего стола из-за обновления Android
Пользователи европейской версии смартфонов Xiaomi Mi8 обнаружили исчезновение рабочего стола после обновления Android 10. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщил портал iXBT.
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с чего всё началось
Европейские пользователи Xiaomi Mi 8 довольно давно получили оболочку MIUI 11, однако до сих пор она была основана на базе Android 9. На этой неделе для европейкой версии флагмана Xiaomi, выпущенного два года назад, наконец начали распространять финальную версию MIUI 11 на базе Android 10.iXBT.com05:12
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