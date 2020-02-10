Экономика

ИзвестияИзвестияВладельцы банковских счетов за рубежом могут лишиться дохода от них

Владельцы банковских счетов в странах, не входящих в ЕАЭС или с которыми у России не налажен обмен налоговой информацией, могут потерять от 75% денежных поступлений.
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Владельцев заграничного жилья могут лишить поступлений

Телеканал 360°19:53

Не принимай на счет: владельцы жилья за рубежом могут лишиться поступлений

Известия16:01
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