Владельцы российских торговых центров обратились к властям с просьбой поддержать отрасль из-за падения числа посетителей в связи пандемией коронавируса и на время отменить ряд платежей, включая аренду и налоги.

Владельцы российских ТЦ обратились за поддержкой к правительству

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