Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВладельцы российских ТЦ обратились за поддержкой к правительству

Владельцы российских торговых центров обратились к властям с просьбой поддержать отрасль из-за падения числа посетителей в связи пандемией коронавируса и на время отменить ряд платежей, включая аренду и налоги.
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Торговые центры России попросили правительство субсидировать им ставки по кредитам

ТАСС13:51

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Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн

РБК11:40

Торговые центры предупредили о дефолте

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Владельцы российских ТЦ обратились за помощью к правительству

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Российский совет торговых центров направил премьер-министру РФ предложения по господдержке отрасли

Агентство Москва10:01
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 19:34, Ашберн
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В ЕАО муниципального чиновника уличили в присвоении выручки от продажи отопительного оборудования

По информации надзорного ведомства обвиняемый занимался продажей отопительного оборудования местного Дома культуры села Кирга.
Vostok.Today 02:56
Общество

В Башкирии подтвержден четвертый случай заражения коронавирусом

На территории республики Башкортостан обнаружен четвертый случай заражения коронавирусом.
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Власти Москвы определили критерии госпитализации пациентов с вирусом

Департамент здравоохранения Москвы определил критерии, при которых пациента с подтвержденным коронавирусом необходимо госпитализировать.
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По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
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Общество

Собянин оценил динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирус распространяется в столице с высокой скоростью. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Италии в несколько раз повышают штрафы за нарушение карантина

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«Евровидение-2020» может пройти в формате онлайн-концерта

Организаторы «Евровидения-2020» рассматривают возможность провести музыкальное шоу онлайн и без конкурсной составляющей.
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Число заболевших коронавирусом в США выросло почти до 53 тысяч человек

В США общее количество случаев заболевания коронавирусом со вторника увеличилось более чем на 5 тыс. и составило 52983 случая.
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Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

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Пожилых сахалинцев отправляют на карантин

Из бюджета области выделили 60 миллионов рублей на закупку медицинского оборудования и защитных средств.
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Газета.Ru 12:36
Экономика

Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
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Общество

Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии

Главный врач медицинского учреждения в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 16:05
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
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Общество

Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России

Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Происшествия

Партию запрещенных лекарств изъяли на Сахалине

Выяснилось, что посылку заказа девушка. Запрещенные вещества она хотела продавать жителям Сахалинской области.
АСТВ 18:03
Космос

Марс теряет воду быстрее, чем ожидалось

V-kosmose.com вчера в 11:07
Кино

«Союзмультфильм» начал показывать авторские мультфильмы онлайн

Отмечается, что в программе онлайн-фестиваля авторского короткометражного кино представлены мультфильмы, рассчитанные на разные возрастные группы.
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Армия и оружие

В Чаде не менее 92 военных погибли при нападении боевиков

По меньшей мере 92 военнослужащих погибли в результате нападения боевиков группировки "Боко Харам" на западе Чада, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на президента страны.
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Жена Павла Мамаева рассказала о переезде с мужем за границу

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Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
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Премьеру «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса

Сериал должен был транслироваться на канале AMC с 12 апреля.
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Общество

В России увеличились продажи патронов и бейсбольных бит

С 9 по 22 марта объем продаж патронов в стране вырос на 130%, объем продаж бейсбольных бит – на 29%.
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Биатлон

Олимпийская чемпионка лыжница Нильссон перейдет в биатлон

Олимпийская чемпионка 2018 года по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон сменит вид спорта и будет выступать в биатлоне.
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