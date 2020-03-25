Коронавирус
Российская газетаВладельцы российских ТЦ обратились за поддержкой к правительству
Владельцы российских торговых центров обратились к властям с просьбой поддержать отрасль из-за падения числа посетителей в связи пандемией коронавируса и на время отменить ряд платежей, включая аренду и налоги.
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Происшествия
В ЕАО муниципального чиновника уличили в присвоении выручки от продажи отопительного оборудования
По информации надзорного ведомства обвиняемый занимался продажей отопительного оборудования местного Дома культуры села Кирга.
Общество
В Башкирии подтвержден четвертый случай заражения коронавирусом
На территории республики Башкортостан обнаружен четвертый случай заражения коронавирусом.
Единоборства
Александр Емельяненко вызвал на бой Шлеменко
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко через Instagram обратился к Александру Шлеменко, предложив тому выйти с ним на ринг.
Здоровье
Власти Москвы определили критерии госпитализации пациентов с вирусом
Департамент здравоохранения Москвы определил критерии, при которых пациента с подтвержденным коронавирусом необходимо госпитализировать.
Экономика
Рост индексов США ускорился, индекс Dow Jones поднимается на 10%
Американские фондовые индексы во вторник вечером ускорили рост, индекс Dow Jones поднимается уже на 10% на ожиданиях по поддержке экономики США, свидетельствуют данные торгов.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
Здоровье
Министр здравоохранения Михаил Мурашко: мест в больницах страны хватит
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в случае увеличения в стране числа пациентов с заболеванием, вызванным коронавирусом, мест в больницах страны хватит.
Происшествия
В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Общество
Собянин оценил динамику распространения коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирус распространяется в столице с высокой скоростью. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
В Италии в несколько раз повышают штрафы за нарушение карантина
Ранее установленная сумма штрафа составляла €206. По данным МВД, были выявлены более 60 тыс. случаев нарушения карантина.
Музыка
«Евровидение-2020» может пройти в формате онлайн-концерта
Организаторы «Евровидения-2020» рассматривают возможность провести музыкальное шоу онлайн и без конкурсной составляющей.
Общество
Число заболевших коронавирусом в США выросло почти до 53 тысяч человек
В США общее количество случаев заболевания коронавирусом со вторника увеличилось более чем на 5 тыс. и составило 52983 случая.
Здоровье
Пожилых сахалинцев отправляют на карантин
Из бюджета области выделили 60 миллионов рублей на закупку медицинского оборудования и защитных средств.
Экономика
Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса
Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Общество
Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии
Главный врач медицинского учреждения в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
Общество
Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России
Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Происшествия
Партию запрещенных лекарств изъяли на Сахалине
Выяснилось, что посылку заказа девушка. Запрещенные вещества она хотела продавать жителям Сахалинской области.
Космос
Марс теряет воду быстрее, чем ожидалось
Кино
«Союзмультфильм» начал показывать авторские мультфильмы онлайн
Отмечается, что в программе онлайн-фестиваля авторского короткометражного кино представлены мультфильмы, рассчитанные на разные возрастные группы.
Армия и оружие
В Чаде не менее 92 военных погибли при нападении боевиков
По меньшей мере 92 военнослужащих погибли в результате нападения боевиков группировки "Боко Харам" на западе Чада, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на президента страны.
Футбол
Жена Павла Мамаева рассказала о переезде с мужем за границу
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Кино
Премьеру «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса
Сериал должен был транслироваться на канале AMC с 12 апреля.
Общество
В России увеличились продажи патронов и бейсбольных бит
С 9 по 22 марта объем продаж патронов в стране вырос на 130%, объем продаж бейсбольных бит – на 29%.
Биатлон
Олимпийская чемпионка лыжница Нильссон перейдет в биатлон
Олимпийская чемпионка 2018 года по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон сменит вид спорта и будет выступать в биатлоне.
Кино