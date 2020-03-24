Коронавирус

РБКРБКВладельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн

Обращение есть в распоряжении РБК, оно направлено премьеру 24 марта. По данным РСТЦ, в торговых центрах России находится 30 млн. кв. м арендных площадей, где работают не менее 1 млн человек по всей стране.
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Торговые центры России попросили правительство субсидировать им ставки по кредитам

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В Екатеринбурге нашли сбежавших из-под карантина жителей Кубани

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