Коронавирус
РИА НовостиВладельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей
"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
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Торговые центры в РФ попросили помощи у правительства, пригрозив дефолтами по долгам
Интерфаксвчера в 13:30
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Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк поддержал требование Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о запрете на передачу покупателям кибервалюты Gram, выпущенной компанией Telegram Group Inc. Об этом 25 марта сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.
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Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
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Энергетика
Нефть марки Brent подорожала более чем на 5%
Стоимость нефти Brent составляет 28,5 доллара за баррель (12:27 мск). Ранее в ходе торгов цена на нефть была ниже 25 долларов за баррель.
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ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса
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Россия намерена нарастить темпы проведения испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщает ТАСС со ссылкой на информированные источники.
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Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
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Экспортеров РФ поддержит антикризисный штаб
Российский экспортный центр создал структуру, которая должна помочь в период эпидемии наладить зарубежные поставки АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на фоне развития ситуации с мировой пандемией коронавирусной инфекции создал антикризисный штаб, сообщила пресс-служба РЭЦ.
Происшествия
В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.