Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВладельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
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Торговые центры попросили Мишустина о помощи

Lenta.ruвчера в 13:03

Торговые центры в РФ попросили помощи у правительства, пригрозив дефолтами по долгам

Интерфаксвчера в 13:30

Владельцы торговых центров просят правительство о помощи

Ведомостивчера в 13:06

Торговые центры России попросили правительство субсидировать им ставки по кредитам

ТАССвчера в 13:51

Торговые центры предупредили о дефолте

Коммерсантъвчера в 11:19

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

РИА Новостивчера в 10:51

Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн

РБКвчера в 11:40
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Здоровье

Эпидемиолог рассказал, как будет расти число больных коронавирусом в России

Российские эпидемиологи считают, что хоть в России пандемия коронавируса не будет развиваться так интенсивно, как в некоторых странах Европы, серьезного роста заболевших COVID-19 в стране избежать невозможно.
Shraibikus News вчера в 06:54
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Двое сотрудников приморского авиазавода заразились коронавирусом

Двое сотрудников авиационного завода «Прогресс» в Приморском крае заразились коронавирусом.
РБК вчера в 23:30
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На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

Тревога цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
РИА Новости вчера в 23:38
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РИА Новости вчера в 07:52
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Лолита Милявская призналась в наркозависимости

Знаменитая российская певица Лолита Милявская, у которой до некоторого времени наблюдалось множество проблем, связанных с разводом с ее последним мужем, после которого она чувствует себя, в общем-то, довольно неплохо, решила откровенно рассказать о том, насколько была зависима от наркотиков в былые времена.
Bimru.ru 23 марта в 07:22
Экономика

Мировой экономике посулили ужасное будущее

Из-за пандемии коронавируса мировую экономику ожидает ужасное будущее, пишет Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 23:06
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Видео: создатели фильма Marvel рассказали о съёмке одной известной сцены

Фильм «Первый мститель: Другая война» вышел на экраны в апреле 2014 года.
REGNUM 22 марта в 19:11
Наука

Ученые Сингапура создали тест-пятиминутку на коронавирус

В Сингапуре научились выявлять коронавирус за пять минут. Экспресс-тест создали в Агентстве по науке, технологиям и исследованиям.
Телеканал 360° вчера в 22:57
Армия и оружие

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 23 марта в 18:27
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс вчера в 09:10
Здоровье

На Украине 84 человека заразились коронавирусом

На Украине 84 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав страны.
РЕН ТВ вчера в 04:39
Здоровье

Berlingske (Дания): Россия протестировала на коронавирус 163 тысячи человек, но нашла меньше заболевших, чем остальные (Berlingske)

Россия относится к числу стран, которые проверили на коронавирус больше всего людей.
ИноСМИ вчера в 17:14
Здоровье

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Lenta.ru вчера в 19:48
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

РИА Новости 23 марта в 17:46
Культура

Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост

Piter.tv вчера в 09:25
Общество

Пособия на детей от трёх лет получит 21 тысяча ярославцев

Ярославль, 23 марта 2020, 11:43 — REGNUM В Ярославской области пособия на детей от 3 до 7 лет могут получить 21 тысяча человек.
REGNUM 23 марта в 04:43
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова сняла обручальное кольцо после загулов Джигана

Оксана Самойлова сняла обручальное кольцо после загулов Джигана Супруга рэпера, похоже, подумывает о разводе с музыкантом.
Экспресс газета вчера в 12:36
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Суд в США запретил передачу токенов Gram покупателям

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк поддержал требование Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о запрете на передачу покупателям кибервалюты Gram, выпущенной компанией Telegram Group Inc. Об этом 25 марта сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.
Телеканал RTVI вчера в 21:11
Армия и оружие

На борту авианосца США у военных нашли коронавирус

Из 5000 человек, которые находятся на борту авианосца, три тысячи являются моряками, остальные — гражданские и военные специалисты.
Daily Storm вчера в 16:05
Экономика

Налоговые льготы для бизнеса приняли в Приморье

Поправки в законодательство Приморского края, устанавливающие налоговые льготы для бизнеса в связи с убытками из-за ситуации с коронавирусом нового типа, приняты законодательным собранием региона.
Газета.Ru вчера в 23:09
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru вчера в 05:16
Происшествия

ФСБ ликвидировала члена ИГ в Уфе

Федеральная служба безопасности (ФСБ) ликвидировала в Уфе боевика, перевозившего в машине взрывчатку.
Известия вчера в 11:55
Экономика

Минтруд представил меры поддержки занятости

Минтруд представил меры поддержки занятости Чиновники обещают поддержать занятость субсидированием зарплат подпадающих под сокращение сотрудников, организацией для них общественных работ и доступа к профессиональному обучению.
Коммерсантъ вчера в 16:04
Энергетика

Нефть марки Brent подорожала более чем на 5%

Стоимость нефти Brent составляет 28,5 доллара за баррель (12:27 мск). Ранее в ходе торгов цена на нефть была ниже 25 долларов за баррель.
Дождь вчера в 16:39
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 03:54
Армия и оружие

Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Россия намерена нарастить темпы проведения испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщает ТАСС со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru вчера в 20:14
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru 23 марта в 12:50
Экономика

Экспортеров РФ поддержит антикризисный штаб

Российский экспортный центр создал структуру, которая должна помочь в период эпидемии наладить зарубежные поставки АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на фоне развития ситуации с мировой пандемией коронавирусной инфекции создал антикризисный штаб, сообщила пресс-служба РЭЦ.
Деловое.ТВ вчера в 07:26
Происшествия

В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Эхо Москвы вчера в 03:02
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