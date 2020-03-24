Коронавирус
РБКРоссийские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии
«Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 трлн руб. и ставятся под угрозу не менее 1 млн рабочих мест в торговых центрах страны», — отмечается в письме. В связи с этим РСТЦ просит правительство о дополнительной поддержке.
Читать в источнике
Оценить561
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 20:55, Ашберн
Политика
МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации
Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
Экономика
Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года
"Установить по согласованию с министерством экономического развития Российской Федерации и министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10 609 рублей, для трудоспособного населения – 11 510 рублей, пенсионеров – 8 788 рублей, детей – 10 383 рубля", - говорится в приказе.
Игры
Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx
Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
Политика
Пациент больницы в Коммунарке рассказал о визите Путина
Один из пациентов больницы в Коммунарке, которую накануне посетил президент России Владимир Путин, рассказал о визите главы государства в его палату.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Экономика
В ГД предложили освободить россиян от коммуналки на время карантина
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер против распространения коронавирусной инфекции, соответствующее предложение депутат направил главе Минстроя Владимиру Якушеву.
Происшествия
У умершего в московской больнице пациента не выявили коронавируса
Пациенту, который скончался в больнице имени Мухина, была оказана вся необходимая помощь.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Ливии
Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Ливии, сообщил Национальный центр по контролю заболеваний в Триполи.
Общество
Врач назвал необходимые лекарства на время пандемии
Доктор Евгений Комаровский назвал лекарства, которые должны всегда находиться в аптечке во время пандемии коронавируса.
Космос
В NASA завершили 17-летнюю миссию по изучению Солнца
Здоровье
В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса
В Китае мужчина умер от хантавируса. Об этом сообщает в своем Twitter Global Times.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 14 регионах России
В 14 регионах России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Экономика
В России может подорожать импортный алкоголь
В России может подорожать импортный алкоголь Падение рубля вынуждает российских импортеров алкоголя поднимать цены для своих контрагентов.
Транспорт
Авиакомпании снизили цены на полеты по России
«Аэрофлот» снизил цены на российские направления с вылетом в марте, апреле и мае.
Общество
Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус
Народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.
Происшествия
Найдена похищенная из роддома в Йошкар-Оле новорожденная девочка
Правоохранительные органы нашли младенца, которого, как предполагается, похитили из перинатального центра в Йошкар-Оле 23 марта.
Общество
Испанские военные обнаружили в домах престарелых умерших стариков
Несколько умерших в своих постелях стариков обнаружили военные Испании, которых привлекли для дезинфекции домов престарелых, передает 23 марта испанский телеканал RTVE.
Технологии
«Яндекс.Такси» добавил в приложение возможность заказа еды
"Яндекс.Такси" тестирует новую версию приложения, в котором на главном экране появилась возможность заказать продукты питания и другие товары первой необходимости, сообщили РИА Новости в компании.
Экономика
Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис» из-за России
В ближайшее время Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива накроет невероятный кризис из России, считает колумнист агентства деловой информации Bloomberg Дэвид Фиклинг.
Общество
В Общественной палате рассказали про «коронавечеринки» в Краснодаре
Пандемия COVID-19 послужила поводом для проведения в Краснодаре специальных «коронавечеринок».
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Происшествия
Два жителя Приморья лечатся от коронавируса за границей
Арсеньев, Приморский край, 25 марта 2020, 03:22 — REGNUM Два сотрудника Арсеньевского авиационного завода «Прогресс» заразились коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.
Единоборства
В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Здоровье
Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им
Роспотребнадзор сообщил СМИ об иммунитете к коронавирусу у переболевших им. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Религия
РПЦ может ограничить доступ в храмы
РПЦ может ограничить доступ в храмы. В Русской православной церкви назвали условие для закрытия церквей из-за пандемии коронавируса.
Армия и оружие
Террористы подорвали турецкий патруль в Идлибе
Террористы заложили самодельные взрывные устройства на маршруте турецкого патруля в сирийской провинции Идлиб, пишет РИА "Новости".
Политика
Путин созвал совещание по коронавирусу
Президент России Владимир Путин созвал совещание для обсуждения ситуации с распространением коронавируса, сообщает РИА "Новости".
Общество
Подразделения мэрии Южно-Сахалинска временно прекращают личные приемы
В целях предупреждения распространения вирусных инфекций департаменты образования, социальной политики, экономического развития, городского хозяйства и другие профильные структурные подразделения администрации Южно-Сахалинска временно прекращают личные приемы граждан и переходят на онлайн-режим.
Авто
Volkswagen приостановил сборку машин в России
"В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели, с 30 марта по 10 апреля 2020 года", — уточнил собеседник агентства.