Коронавирус
Российская газетаВладельцы российских ТЦ обратились за поддержкой к правительству
Владельцы российских торговых центров обратились к властям с просьбой поддержать отрасль из-за падения числа посетителей в связи пандемией коронавируса и на время отменить ряд платежей, включая аренду и налоги.
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Экономика
Торги на американском рынке открылись ростом основных индексов на 5%
Индекс Dow Jones Industrial вырос на 6,1%, до 19732,23 пункта по состоянию на 16:33 мск, свидетельствуют данные торгов.
Политика
Путин посетил больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке
Происшествия
Все «заминированные» самолеты совершили штатные посадки
Все "заминированные" 24 марта самолеты совершили штатные посадки.
Происшествия
В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Кино
Эдгар Райт и Райан Джонсон составили списки фильмов для просмотра на период карантина
Режиссёр и сценарист Эдгар Райт («Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые») составил список из 100 комедий, которыми можно смело скрасить время на фоне пандемии коронавируса и самоизоляции.
Единоборства
Президент UFC показал старых Хабиба и Фергюсона
Политика
МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации
Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
Экономика
Ювелирная сеть «585 золотой» закрывает часть магазинов
Ювелирная сеть «585 золотой» объявила о закрытии до 10% своих магазинов по всей стране.
Общество
Сергей Собянин призвал пожилых москвичей соблюдать домашний режим
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы старшего возраста сохранять режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Футбол
Игроки «Баварии» пошли на понижение зарплаты
Игроки «Баварии» согласились на понижение зарплаты на 20 процентов из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса.
Здоровье
Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома
Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
Политика
Борьба с коронавирусом повысила рейтинг одобрения Трампа
На фоне борьбы с коронавирусом рейтинг одобрения президента Дональда Трампа на 3% превысил его антирейтинг.
Футбол
Жена Павла Мамаева рассказала о переезде с мужем за границу
Экономика
США выделят около $6 трлн финансовой помощи из-за коронавируса
Размер финансовой помощи, выделяемой в США в связи с пандемией коронавируса нового типа, составит около $6 трлн, заявил советник президента Соединенных Штатов по экономическим вопросам Ларри Кудлоу на пресс-конференции.
Футбол
Гвардиола пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом
Политика
Трамп считает допустимым называть коронавирус «китайским»
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что считает допустимым называть коронавирус "китайским".
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
Экономика
Титов сравнил «коронакризис» с дефолтом 1998 года
Экономический кризис, который начался из-за коронавируса, может стать серьезнее дефолта 1998 года.
Спорт
Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год
Политика
Генсек ООН призвал лидеров G20 снять международные санкции
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в связи с распространением коронавируса отменить санкции, которые мешают доставке в различные страны медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.
Общество
В Польше введены ограничения на передвижение
«Необходимо ввести дополнительные ограничения в Польше, чтобы ограничить распространение коронавируса», — заявил он на пресс-конференции.
Армия и оружие
Корабельная группировка НАТО направилась в Черное море
В акваторию Черного моря направляются боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2), сообщили стамбульские информационные порталы.
Армия и оружие
В Чаде не менее 92 военных погибли при нападении боевиков
По меньшей мере 92 военнослужащих погибли в результате нападения боевиков группировки "Боко Харам" на западе Чада, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на президента страны.
Футбол
«Зенит» назвал для «Ромы» четырех своих легенд
Музыка
«Евровидение-2020» может пройти в формате онлайн-концерта
Организаторы «Евровидения-2020» рассматривают возможность провести музыкальное шоу онлайн и без конкурсной составляющей.
Общество
Испанские военные обнаружили в домах престарелых умерших стариков
Несколько умерших в своих постелях стариков обнаружили военные Испании, которых привлекли для дезинфекции домов престарелых, передает 23 марта испанский телеканал RTVE.