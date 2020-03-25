Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВладельцы российских ТЦ обратились за поддержкой к правительству

Владельцы российских торговых центров обратились к властям с просьбой поддержать отрасль из-за падения числа посетителей в связи пандемией коронавируса и на время отменить ряд платежей, включая аренду и налоги.
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Торговые центры России попросили правительство субсидировать им ставки по кредитам

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Агентство Москва10:01
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 19:23, Ашберн
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Торги на американском рынке открылись ростом основных индексов на 5%

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Все «заминированные» самолеты совершили штатные посадки

Все "заминированные" 24 марта самолеты совершили штатные посадки.
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В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
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Режиссёр и сценарист Эдгар Райт («Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые») составил список из 100 комедий, которыми можно смело скрасить время на фоне пандемии коронавируса и самоизоляции.
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Президент UFC показал старых Хабиба и Фергюсона

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МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации

Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
РБК 13:29
Экономика

Ювелирная сеть «585 золотой» закрывает часть магазинов

Ювелирная сеть «585 золотой» объявила о закрытии до 10% своих магазинов по всей стране.
Adindex.ru 02:42
Общество

Сергей Собянин призвал пожилых москвичей соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы старшего возраста сохранять режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:13
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В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru вчера в 18:27
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Игроки «Баварии» пошли на понижение зарплаты

Игроки «Баварии» согласились на понижение зарплаты на 20 процентов из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса.
Soccer.ru 12:49
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Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома

Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
РИА Новости 16:29
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Борьба с коронавирусом повысила рейтинг одобрения Трампа

На фоне борьбы с коронавирусом рейтинг одобрения президента Дональда Трампа на 3% превысил его антирейтинг.
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Жена Павла Мамаева рассказала о переезде с мужем за границу

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Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс 09:10
Экономика

США выделят около $6 трлн финансовой помощи из-за коронавируса

Размер финансовой помощи, выделяемой в США в связи с пандемией коронавируса нового типа, составит около $6 трлн, заявил советник президента Соединенных Штатов по экономическим вопросам Ларри Кудлоу на пресс-конференции.
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Metaratings 15:40
Политика

Трамп считает допустимым называть коронавирус «китайским»

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что считает допустимым называть коронавирус "китайским".
Газета.Ru 16:11
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:56
Экономика

Титов сравнил «коронакризис» с дефолтом 1998 года

Экономический кризис, который начался из-за коронавируса, может стать серьезнее дефолта 1998 года.
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Общество

В Подмосковье приостановили деятельность ночных клубов и кинотеатров

РИА Новости 17:03
Спорт

Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год

Газета.Ru 09:57
Политика

Генсек ООН призвал лидеров G20 снять международные санкции

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в связи с распространением коронавируса отменить санкции, которые мешают доставке в различные страны медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.
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Общество

В Польше введены ограничения на передвижение

«Необходимо ввести дополнительные ограничения в Польше, чтобы ограничить распространение коронавируса», — заявил он на пресс-конференции.
RT на русском 14:22
Армия и оружие

Корабельная группировка НАТО направилась в Черное море

В акваторию Черного моря направляются боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2), сообщили стамбульские информационные порталы.
Интерфакс вчера в 03:58
Армия и оружие

В Чаде не менее 92 военных погибли при нападении боевиков

По меньшей мере 92 военнослужащих погибли в результате нападения боевиков группировки "Боко Харам" на западе Чада, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на президента страны.
РИА Новости 18:24
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«Зенит» назвал для «Ромы» четырех своих легенд

Спорт-Экспресс 16:11
Музыка

«Евровидение-2020» может пройти в формате онлайн-концерта

Организаторы «Евровидения-2020» рассматривают возможность провести музыкальное шоу онлайн и без конкурсной составляющей.
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Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Общество

Испанские военные обнаружили в домах престарелых умерших стариков

Несколько умерших в своих постелях стариков обнаружили военные Испании, которых привлекли для дезинфекции домов престарелых, передает 23 марта испанский телеканал RTVE.
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