Общество

Невские НовостиНевские НовостиВладельцы заграничной недвижимости останутся без поступлений

Россияне, сдающие недвижимость в Черногории, США или Турции, с 2020 года могут оказаться без поступлений от квартиросъемщиков, пишет «360». За перечисление денег на их счета налоговая служба выпишет штраф на 75-100 % от полученной суммы.
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Владельцы заграничной недвижимости останутся без поступлений

Невские Новости21:01

Владельцев заграничного жилья могут лишить поступлений

Телеканал 360°19:53
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