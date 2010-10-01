Общество
Невские НовостиВладельцы заграничной недвижимости останутся без поступлений
Россияне, сдающие недвижимость в Черногории, США или Турции, с 2020 года могут оказаться без поступлений от квартиросъемщиков, пишет «360». За перечисление денег на их счета налоговая служба выпишет штраф на 75-100 % от полученной суммы.
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Происшествия
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В Улан-Удэ появится Центр ядерной медицины
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В Китае число погибших от нового типа коронавируса достигло 1016 человек.
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В НХЛ появился дефицит клюшек из-за коронавируса
Из-за эпидемии коронавируса в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) столкнулись с нехваткой клюшек.
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Разработчик рассказал о возможностях С-500
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Общество
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В 37 российских регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
В Роспотребнадзоре зафиксировали рост недельных эпидемических порогов гриппа и ОРВИ на территории России.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
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Бренд Raijintek презентовал водоблок Samos AD5700 RBW, предназначенный для видеокарт AMD серии Radeon RX 5700 XT и RX 5700 референсного дизайна.
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Chery может привезти в Россию седан Chery Arrizo
Общество
В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе огласил приговор членам террористической организации "Сеть", запрещенной в России.
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин обновил два клубных рекорда
Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги победили "Лос-Анджелес Кингз" с результатом 4:1. Одним из героев встречи стал российский вратарь "рейнджеров" Игорь Шестеркин, отразивший 42 броска.
Политика
Помощник Зеленского заявил о его желании прекратить войну в Донбассе
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что тот желает прекратить войну в Донбассе.
Футбол
Катар рассчитывает на участие России в ЧМ-2022
Политика
Венесуэла из-за новых санкций США обратится в международные суды
Венесуэла намерена подать жалобы в международные инстанции из-за новых санкций США, введенных против авиакомпании Conviasa.
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Разрыв Брэдли Купера с Ириной Шейк оказался наиболее обсуждаемой новостью в западном шоу-бизнесе.
Шоу-бизнес
Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой в прямом эфире
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Наука
Химики из России и Китая научились очищать сточные воды от антибиотиков
Сотрудники химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова совместно с коллегами из Китая разработали катализатор, эффективно разлагающий популярные антибиотики.
Хоккей
Омский «Авангард» и казанский «Ак Барс» выяснят, чья подготовка лучше
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Пассажирский самолет установил рекорд времени полета через Атлантику
Пассажирский самолет Boeing 747-436 британской авиакомпании British Airways в ночь с 8 на 9 февраля 2020 года установил рекорд времени полета через Атлантику среди дозвуковых самолетов.
Футбол
Понсе: мы созванивались с Шуниным, я извинился перед ним
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