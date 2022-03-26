РИА НовостиВладелец 127-летней заправки Росс Моллой рассказал о катастрофе с ценами в БританииРосс Моллой рассказал о ценах на топливо.Главный региональныйУтром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.РИА НовостиПо заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.РИА НовостиСтраны Запада после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины утвердили серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.РИА НовостиЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаГлавный региональныйLife.ruDiscover24Подробнее о событииВ Британии владелец заправки рассказал о катастрофе с ценами на топливоВзгляд.ру11:08Владелец 127-летней заправки Росс Моллой рассказал о катастрофе с ценами в БританииРИА Новости10:09Самое цитируемоеВладелец 127-летней заправки Росс Моллой пожаловался на катастрофическую ситуацию с ценами в БританииDiscover2411:04В Британии владелец 127-летней бензоколонки рассказал о катастрофе с ценамиИА Красная Весна10:47Владелец 127-летней заправки рассказал о катастрофе с ценами на топливо в БританииBanki Loans10:45Владелец 127-летней заправки в Британии пожаловался на резкий рост цен на топливоОбщественная служба новостей10:25Владелец 127-летней заправки в Британии рассказал о катастрофе с ценамиLife.ru10:47Показать ещёОценить86Поделиться