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Владелец 127-летней заправки Росс Моллой рассказал о катастрофе с ценами в Британии

Росс Моллой рассказал о ценах на топливо.
Главный региональный
Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.
РИА Новости
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
РИА Новости
Страны Запада после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины утвердили серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
РИА Новости

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В Британии владелец заправки рассказал о катастрофе с ценами на топливо
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Владелец 127-летней заправки Росс Моллой рассказал о катастрофе с ценами в Британии
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