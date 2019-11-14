Общество

Про.ТонкостиПро.ТонкостиВладелец ANEX Tour покупает «Интурист»

По мнению экспертов, объединения ANEX Tour и «Интуриста» ждать не стоит, так как у бренда последнего очень богатая история. Нешет Кочкар кроме туроператора ANEX Tour также владеет авиакомпанией AZUR Air, крупнейшей на российском рынке чартерных перевозок.
Читать в источнике
Комментировать34

Подробнее о событии

Новым владельцем «Интуриста» стала турецкая Anex Tour

Ведомости17:27

Кому достался российский бизнес разорившегося Thomas Cook

РБК12:06

Старейший российский туроператор сменил владельца

Forbes06:05

Anex Tour стала новым владельцем компании «Интурист»

ТАСС07:20

«Интурист» отправится в Anex Tour

Коммерсантъ07:44

СМИ узнали о продаже туроператора «Интурист» владельцу Anex Tour

Интерфакс07:32

Старейшего российского туроператора «Интурист» приобрели турецкие бизнесмены

Комсомольская правда07:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Культура

Боярский, Лановой и Янковский не попали под определение Мединского «культурные люди»

Ничего не знает о портале «Культура.рф» актёр Иван Янковский.
Говорит Москва 12:29
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии

Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
РИА Новости 13:08
Общество

Мединский сравнил историка-расчленителя с Джокером

В ходе VIII Международного культурного форума в Петербурге один из зрителей задал Мединскому вопрос — что тот думает о Соколове.
CBS Media 13:04
Гаджеты

Представили смартфон Motorola Razr с гибким экраном

Motorola Razr с гибким экраном имеет 6,2-дюймовый основной экран, с вырезом вверху для 5Мп камеры и датчиков.
Газета DAILY 15:07
Общество

Авиакомпаниям предложили ввести единые правила перевозки животных

Общероссийское объединение пассажиров предложило установить единые правила перевозки домашних животных для всех авиакомпаний.
Известия 18:01
Происшествия

Взрыв прогремел в квартире на западе Москвы

Взрыв прогремел в квартире на западе столицы. После хлопка в здании возник пожар. Инцидент произошел в доме 16 по улице Удальцова.
Российская газета 19:56
Происшествия

Электроснабжение домов в Октябрьском округе Иркутска восстановлено

14 ноября в 23:42 в Иркутске восстановили электроснабжение домов Октябрьского округа, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Твой Иркутск 11:31
Шоу-бизнес

Мария Ивакова и Никита Ефремов впервые вышли в свет вместе

На днях одно из известных глянцевых изданий назвало влюбленных парой года. Накануне они впервые вышли в свет вместе.
WomanHit.ru вчера в 05:59
Космос

Роскосмос: вместо «Федора» на МКС полетят «дети» робота

Новые Известия вчера в 08:38
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
REGNUM 07:42
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Общество

В водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин

Действующий российский ГОСТ позволяет добавлять золотые и серебряные хлопья, монеты, марки массой не более 3 г. Эксперты отмечают, что если водка с элементами декора не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на рынок, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков.
Известия 18:54
Армия и оружие

НАТО заменит флот самолетов AWACS машинами с искусственным интеллектом

РБК 20:56
Политика

Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым

RT на русском вчера в 07:21
Кино

Фильм DC «Чёрный Адам» выйдет в декабре 2021 года

Фильм DC «Чёрный Адам» получил официальную дату выхода — 22 декабря 2021 года.
News.ru 13:29
Происшествия

Стрельба в колледже в Благовещенске унесла жизни двух человек

Два человека погибли во время стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске.
Политическая Экспертиза вчера в 22:13
Здоровье

Розовая кремлевская фея

В среду, 13 ноября 2019 года, под Барнаулом одна женщина упала на колени перед премьер-министром России и пожаловалась, что в трёх домах три года нет горячей воды.
Московский Комсомолец 11:09
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю выросли почти на 2,22 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,219 млн баррелей и на 8 ноября составили 449,001 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.
ТАСС 13:56
Политика

Моралес назвал условие возвращения в Боливию

Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что вернется на родину, если парламент не утвердит его прошение об отставке, направленное в воскресенье.
РИА Новости 18:28
Музыка

Бузова пообещала выступить на Евровидении

Телеведущая и певица Ольга Бузова на концерте в Москве объявила о планах поучаствовать в международном песенном конкурсе Евровидение, пишет 14 ноября teleprogramma.pro.
Известия 18:10
Политика

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Общество

Миллер не согласился с прогнозом синоптиков на зиму

В пресс-релизе «Газпрома» говорится, что погода в январе–марте 2020 года, «по прогнозам, будет заметно холоднее, чем прошлой зимой».
Коммерсантъ 17:59
Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 04:45
Происшествия

В Омске следователя поймали на взятке в 250 тыс. рублей

По версии ведомства, руководитель следственного органа получил через посредника 250 тысяч рублей.
REGNUM 19:09
Общество

Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»

Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», опубликовал в Instagram видео после операции.
Пятый канал вчера в 20:16
Происшествия

Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката

Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.
RT на русском 16:54
Политика

В Совфеде объяснили желание Белоруссии изменить договор о границе

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал желание президента Белоруссии Александра Лукашенко изменить договор об охране границы с Россией.
Известия 17:10
Происшествия

Число жертв ДТП в Забайкалье возросло до семи

Российская газета вчера в 21:15
Шоу-бизнес

«Опять залетела»: Лобода показала беременный живот

Светлана Лобода удивила поклонников своим новым постом в социальных сетях. На фото в Инстаграм виден беременный живот звезды.
Утро.ru 15:01
Культура

«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Коммерсантъ 15:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Интурист
Компания
Старейшая советская и российская туристическая компания. Полное наименование - Открытое акционерное общество «Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям „Интурист“». Штаб-квартира расположена в Москве.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное