Общество
RuNews24.ruВладелец Anex Tour купил туроператора «Интурист»
«Интурист» ранее являлся партнером обанкротившейся корпорации Thomas Cook. Как сообщает ТАСС, турецкий оператор Anex Tour владеет 7% акций британской компании. В покупке «Интуриста» ранее были заинтересованы китайская Fosun Group и немецкая компания Rewe Group.
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В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order
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В Бурятии осудили полицейских, запытавших до смерти подростка
Полицейские летом 2016 года задержали 17-летнего Никиту Кобелева и его друга по подозрению в краже велосипедов.
Футбол
Украина победила Эстонию в товарищеском матче
Сборная Украины с минимальным счетом обыграла Эстонию в товарищеском матче (1:0). Единственный гол забил полузащитник Роман Безус.
Футбол
Бразильский голкипер совершил сейв с внешней стороны ворот
Вратарь «Фигейренсе» Жоао Карлос совершил сейв с внешней стороны ворот в матче 35-го тура бразильской серии В против «Понте-Прета».
Армия и оружие
WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за планов покупки Су-35
Пентагон и госдепартамент США в совместном письме предупредили власти Египта об опасности санкций в случае приобретения российских истребителей Су-35, сообщает газета Wall Street Journal.
Происшествия
Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров
Музыка
Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади
Общество
В России изменят механизм раздела собственности супругов
Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.
Происшествия
Псковский чиновник, оскорбивший полицейских, сложил полномочия
Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов "по этическим основаниям" сложил с себя полномочия после конфликта с полицейскими, которых он оскорбил, когда те остановили автомобиль для проверки, сообщает пресс-служба администрации региона.
Хоккей
Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Рейнджерс»
Здоровье
Эксперты доказали смертельную опасность популярного лекарства
Американские ученые из Медицинского центра Эйнштейна доказали негативное воздействие популярной пищевой добавки и лекарственного средства «Кратом».
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами в Лондоне
Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами проекта Shout — они занимаются помощью людям, которые попали в кризисную ситуацию.
Общество
Италия объявит чрезвычайное положение после наводнения в Венеции
Общество
Скворцова назвала среднюю зарплату российских врачей
В июле Росстат сообщал, что за первое полугодие 2019 года средняя зарплата врачей по России составила 79,2 тысяч рублей, за аналогичный период 2018 года она достигала 73,9 тысячи.
Армия и оружие
Киев обнаружил российский Ту-22М3 у берегов Одессы
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Харитонов техническим нокаутом проиграл на турнире Bellator 234
На турнире Bellator 234 в Тель-Авиве прошел бой Сергея Харитонова против британца Линтона Васселла.
Общество
В Крыму владелец зоопарка планирует отдать или умертвить 30 медведей
Бизнесмен Олег Зубков, который является владельцем зоопарка "Тайган" в Крыму, намерен отдать или умертвить часть медведей, в случае если зверинец будет закрыт по решению суда.
Общество
Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить
Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Общество
Владелец «Рольфа» решил продать компанию
Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров задумался о продаже бизнеса.
Гаджеты
Директор отдела Xiaomi признал проблемы в смарт-часах Xiaomi Mi Watch
Директор отдела дизайна компании Xiaomi опубликовал в своем аккаунте Weibo мнение относительно смарт-часов Xiaomi Mi Watch.
Происшествия
Во Владивостоке грузовик столкнулся с электропоездом
Экономика
Экономисты спрогнозировали соотношение пенсий и зарплат к 2050 году
У россиян, зарабатывающих на уровне МРОТ, коэффициент замещения снизится к 2050 году с 74 до 53%.
Космос
Игра Pac-Man объяснила, как сливаются черные дыры
Происшествия
В квартире на западе Москвы произошел взрыв
Армия и оружие
Военная полиция России заняла бывшую базу США в Сирии
Хоккей
Молодежная сборная России проиграла суперсерию канадским сверстникам
Молодежная сборная России по хоккею проиграла суперсерию своим сверстникам из Канады, несмотря на победу в шестом матче.
Экономика
Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют
Белорусский рубль вошел в тройку популярных валют в России.
Политика
Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
Происшествия
В Шереметьево лайнер «Аэрофлота» из Минска задел другой самолет
В столичном аэропорту Шереметьево при рулежке лайнер Airbus A320 задел фюзеляж другого самолета.