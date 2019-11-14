Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruВладелец Anex Tour купил туроператора «Интурист»

«Интурист» ранее являлся партнером обанкротившейся корпорации Thomas Cook. Как сообщает ТАСС, турецкий оператор Anex Tour владеет 7% акций британской компании. В покупке «Интуриста» ранее были заинтересованы китайская Fosun Group и немецкая компания Rewe Group.
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