Общество

Urbc.RuUrbc.RuКомпания Anex Tour купила российский «Интурист»

Британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив в лице компании «Интурист» турецкой компании Anex Tour. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на издание TurizmGncel, об этом заявил ее владелец Нешет Кочкар.
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Новым владельцем «Интуриста» стала турецкая Anex Tour

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Кому достался российский бизнес разорившегося Thomas Cook

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СМИ узнали о продаже туроператора «Интурист» владельцу Anex Tour

Интерфакс07:32

Anex Tour стала новым владельцем компании «Интурист»

ТАСС07:20

«Интурист» отправится в Anex Tour

Коммерсантъ07:44

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Комсомольская правда07:56

Старейший российский туроператор сменил владельца

Forbes06:05
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Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
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Президент России Владимир Путин заявил, что есть риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
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«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
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Кремль отказался реагировать на ситуацию с котом на борту «Аэрофлота»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что не считает нужным комментировать ситуацию с перевозкой толстого кота рейсом «Аэрофлота» вопреки правилам авиакомпании.
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На Россию надвигаются аномальные холода

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Происшествия

Соколову не говорят об увольнении из СПбГУ, чтобы не расстраивать

Защитник напомнил, что Соколов активно сотрудничает со следствием, однако он находится в полуживом состоянии, постоянно срываясь на слезы.
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Киев обнаружил российский Ту-22М3 у берегов Одессы

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Полузащитник «Краснодара» может перейти в «Рубин»

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Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
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Минздрав объяснил сокращение младшего медперсонала в больницах

Сокращение количества младшего медицинского персонала в российских больницах может быть связано с переаттестацией санитаров, число которых к концу года может уменьшиться еще на несколько тысяч.
Известия 14:30
Общество

Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне

Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00
Футбол

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Коммерсантъ вчера в 12:27
Футбол

Португальцы разгромили Литву, Роналду оформил хет-трик

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Армия и оружие

Выбор концепции транспортника вместо Ан-12 отложили до конца ноября

Выбор концепции среднего военного транспортника вместо Ан-12 отложили до конца ноября. Об этом сообщили "РИА Новости".
Piter.tv 01:30
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«Опять залетела»: Лобода показала беременный живот

Светлана Лобода удивила поклонников своим новым постом в социальных сетях. На фото в Инстаграм виден беременный живот звезды.
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Instagram начал скрывать лайки во всем мире

Lenta.ru 13:36
Происшествия

Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье

В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:14
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Владелец зоопарка в Крыму решил раздать медведей, чтобы их не убили

Если суд решит закрыть зоопарк "Тайган" в Крыму, его владелец Олег Зубков намерен отдать или убить часть животных.
РИА Новости 11:31
Политика

Полномочия ректоров МГУ и СПбГУ предложили продлевать без ограничений

Исключение составляют МГУ и СПбГУ - осенью 2009 года был принят закон, согласно которому, ректоров данных вузов назначает своим указом глава государства, и он же после достижения ими предельного возраста может продлить их полномочия дважды на пятилетний срок.
Российская газета 07:06
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Федерер победил Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР

Роджер Федерер обыграл серба Новака Джоковича в матче Итогового турнира АТР в Лондоне. Швейцарец победил в двух партиях.
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Космос

Экипаж МКС в открытом космосе отремонтирует альфа-спектрометр

Спектрометр был доставлен на МКС в 2011 году и не предполагал ремонта в открытом космосе.
Российская газета 17:10
Происшествия

Из-за стрельбы в благовещенском колледже возбуждено уголовное дело

Стрельбу в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске Амурской области устроил 19-летний студент учебного заведения, возбуждено уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости вчера в 23:19
Политика

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
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Протестующие в Тбилиси разбивают палатки у парламента

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Общество

В Венеции ввели режим ЧП после наводнения

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Медведева и Трусова выступят на этапе Гран-при в Москве

15 ноября в Москве пройдет пятый этап Гран-при по фигурному катанию.
Газета.Ru 13:18
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В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
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Мама девочки с «маской Бэтмена» рассказала о результатах операции

Мама девочки с «маской Бэтмена» Кэрол Феннер в беседе с телеканалом «360» рассказала об итогах двух операций, проведенных российскими хирургами.
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Вратарь «Ак Барса» установил рекорд КХЛ по длительности сухой серии

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В городе Нефтекумск Ставропольского края задержали 63-летнего пенсионера, которого подозревают в угрозах игравшим на детской площадке мальчикам, и нападении с ножом на учительницу.
Российская газета 08:40
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