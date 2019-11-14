Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruВладелец Anex Tour купил туроператора «Интурист»

«Интурист» ранее являлся партнером обанкротившейся корпорации Thomas Cook. Как сообщает ТАСС, турецкий оператор Anex Tour владеет 7% акций британской компании. В покупке «Интуриста» ранее были заинтересованы китайская Fosun Group и немецкая компания Rewe Group.
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В «Интуристе» прокомментировали покупку компании турецким Anex Tourism

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Новый владелец «Интуриста» анонсировал выход туроператора на IPO

Forbesвчера в 23:06

«Интурист» отправится в Anex Tour

Коммерсантъвчера в 07:44

Кому достался российский бизнес разорившегося Thomas Cook

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ТАССвчера в 07:20

Новым владельцем «Интуриста» стала турецкая Anex Tour

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СМИ узнали о продаже туроператора «Интурист» владельцу Anex Tour

Интерфаксвчера в 07:32
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Экономика

Путин заявил о готовности России продолжать сотрудничество с ОПЕК

Россия видит необходимость продолжать сотрудничество с ОПЕК после завершения срока действия текущего соглашения о сокращении уровня добычи нефти, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.
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Серябкина рассказала о драке с Темниковой

Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о драке с коллегой по коллективу Еленой Темниковой.
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Баскетбол. «Химки» победили «Милан» в Евролиге

Сыгран матч регулярного чемпионата Евролиги. «Химки» встречались с «Миланом».
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«Салават Юлаев» сыграет против действующего чемпиона КХЛ

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Вратарь «Ак Барса» побил рекорд по продолжительности сухой серии

Коммерсантъ вчера в 14:11
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Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров

Пилот аварийно севшего в Подмосковье А321 Дамир Юсупов в интервью сызранской телекомпании КТВ-Луч объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полетов.
РИА Новости вчера в 21:05
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Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2

Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
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Армия и оружие

Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
РИА Новости вчера в 18:01
Политика

Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму

Украинская резолюция в области прав человека, принятая на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым, заявил 14 ноября заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.
Известия вчера в 20:34
Происшествия

ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из интернет-магазина в даркнете

Сотрудникам ФСБ удалось задержать семерых сотрудников этого подпольного интернет-магазина, которые также являлись курьерами.
Пятый канал 13 ноября в 02:56
Происшествия

В Бурятии осуждены до смерти замучившие подростка полицейские

Верховный суд Бурятии вынес приговор по делу о превышении должностных полномочий пятерым полицейским.
Российская газета вчера в 22:00
Политика

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Банки захотели получать от россиян декларации о доходах Для решения проблемы роста необеспеченных кредитов ЦБ ввел показатель долговой нагрузки (ПДН), который учитывает отношение ежемесячных платежей по кредиту к доходам заемщика.
РБК вчера в 23:55
Энергетика

Почему Польша резко сократила поставки газа из России

За 9 месяцев 2019 года Польша закупила всего 6,29 млрд кубометров газа у "Газпрома", и это на 21% ниже, чем за тот же период прошлого года.
Газета.Ru вчера в 10:38
Авто

Новый Land Rover Discovery Sport — первый тест-драйв

За рулем 00:00
Общество

В России могут запретить водку с ароматизаторами

В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.
RT на русском вчера в 22:40
Армия и оружие

Военная полиция России заняла бывшую базу США в Сирии

Российская военная полиция взяла под охрану аэродром, расположенный рядом с сирийским городом Кобани, где до этого находилась военная база США.
Газета.Ru вчера в 22:56
Общество

Братьев и сестер смогут отправить в одну школу или детсад

Госдума решает проблему родителей, которые вынуждены были возить детей по разным школам или детсадам.
Российская газета 13 ноября в 05:19
Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru вчера в 04:45
Авто

В Дубае показали самый мощный в мире серийный гиперкар

В интервью TopGear.com, глава компании Aspark Масанори Йошида сообщил, что со времени первого появления модели в 2017 году компания в поте лица делает так, чтобы создать его не просто быстрее, а самым быстрым.
32CARS.ru 12 ноября в 16:54
Общество

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал случай с женщиной на Алтае

Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов прокомментировал радиостанции «Говорит Москва» этот случай.
Говорит Москва вчера в 04:33
Происшествия

Под Ставрополем загорелся склад с пластиковыми пакетами

Склад с пластиковыми пакетами горит на площади 1,5 тысячи квадратных метров к северу от Ставрополя, сообщает региональный главк МЧС.
РИА Новости вчера в 23:06
Армия и оружие

NI назвал слабое место США в случае войны с Россией

Piter.tv вчера в 03:31
Игры

Новый геймплейный ролик Diablo IV

Inc-news.ru вчера в 07:18
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Сахар оказывает очень сильное влияние на воспаление в кишечнике

«Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием сахара и снижение потребления клетчатки приводит к увеличению популяции вредных микробов, таких как кишечная палочка, которые связаны с воспалением и дефектным иммунным ответом», - констатировала ученый.
MedikForum.ru вчера в 13:36
Общество

Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru 13 ноября в 06:11
Космос

Россия планирует увеличить в 2020 году пуски ракет «Союз»

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На выставке X019 будет показан геймплей Age of Empires 4

Завтра, 14 ноября 2019 года, на выставке X019 будет показан геймплей игры Age of Empires 4. Об этом сегодня, 13 ноября, напомнил представитель Xbox Games Аарон Гринберг на своей странице в Twitter.
REGNUM 13 ноября в 13:23
Происшествия

Коллеги историка Соколова оплатили ему услуги адвоката

Представитель обвиняемого в убийстве аспирантки бывшего доцента СпбГУ Олега Соколова рассказал о том, что подсудимому не хватает собственных средств для покрытия расходов на услуги адвокатов.
RuNews24.ru вчера в 16:57
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Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций

Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
REGNUM вчера в 14:14
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Старейшая советская и российская туристическая компания. Полное наименование - Открытое акционерное общество «Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям „Интурист“». Штаб-квартира расположена в Москве.
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