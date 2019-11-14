«Интурист» ранее являлся партнером обанкротившейся корпорации Thomas Cook. Как сообщает ТАСС, турецкий оператор Anex Tour владеет 7% акций британской компании. В покупке «Интуриста» ранее были заинтересованы китайская Fosun Group и немецкая компания Rewe Group.

Футбол Месси рассказал, у кого из футболистов попросил футболку Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметил, что сам не проявляет инициативы обмениваться футболками по окончании матчей.

Игры На выставке X019 будет показан геймплей Age of Empires 4 Завтра, 14 ноября 2019 года, на выставке X019 будет показан геймплей игры Age of Empires 4. Об этом сегодня, 13 ноября, напомнил представитель Xbox Games Аарон Гринберг на своей странице в Twitter.

Политика Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским Ранее первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести переговоры.

Авто Седан Geely Emgrand 7 может получить битопливную версию В компании Geely рассматривают возможность запуска в продажу на российском рынке биотопливной версии модели Geely Emgrand 7. Как пишут журналисты «Китайских автомобилей», переоборудованием автомобиля займется завод «Белджи», откуда поставляются седаны в Россию.

Культура Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.

Гаджеты Xiaomi готовит улучшенный Redmi Note 8 Pro Кто-то предполагает, что Xiaomi выпустит улучшенную версию Redmi Note 8 Pro.

Общество Руки-Базуки показал бицепсы после операции Блогер Кирилл Терешин, известный в интернете как Руки-Базуки, показал как изменились руки после операции по удалению синтола из бицепсов.

Шоу-бизнес Нелли Ермолаева разделась для фотосессии с сыном Бывшая участница скандального телешоу «Дом-2», а ныне популярный блогер, счастливая жена и мама Нелли Ермолаева, приняла участие в провокационной фотосессии с сыном.

Происшествия Стрельба в колледже в Благовещенске унесла жизни двух человек Два человека погибли во время стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске.

Шоу-бизнес Яна Поплавская выходит замуж в 52 года Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.

Футбол Семин рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о планах команды на зимнюю паузу, а также о состоянии травмированных игроков.

Общество «Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!» «Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).

Происшествия В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.

Политика Протестующие у здания парламента в Тбилиси развернули палатки Несколько палаток установлено митингующими у здания грузинского парламента в Тбилиси.

Общество В Instagram начали скрывать счётчики лайков по всему миру В официальном Twitter-аккаунте Instagram сообщается, что пользователи отныне смогут видеть количество просмотров и лайков только у собственных записей.

Политика Еврокомиссия начала расследование против Великобритании В Еврокомиссии подчеркнули, что дважды письменно просили это сделать, но в британском правительстве сказали, что не могут из-за предстоящих выборов 12-го декабря.

Здоровье Врачей начнут премировать за обнаружение онкологии Дополнительное стимулирование медицинских работников за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях введут в России с 2020 года.

Футбол «Локомотив» оценивает братьев Миранчуков в €100 млн Авторитетный футбольный портал Transfermarkt оценивает братьев Миранчуков по €16 млн, но очевидно, что данная сумма - явно не те деньги, за которые красно-зеленые готовы отпустить футболистов.

Политика В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17 По данным JIT, следствие ищет информацию о лицах в гражданской и военной иерархии, сделавших возможной катастрофу MH17.

Шоу-бизнес Озвучен гонорар за выступление Пугачевой в Минске За свое шоу, показанное на «Минск-арене», певица Алла Пугачева могла получить примерно 18 миллионов рублей.

Происшествия СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.

Общество Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Происшествия Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».