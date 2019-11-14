Общество
RuNews24.ruВладелец Anex Tour купил туроператора «Интурист»
«Интурист» ранее являлся партнером обанкротившейся корпорации Thomas Cook. Как сообщает ТАСС, турецкий оператор Anex Tour владеет 7% акций британской компании. В покупке «Интуриста» ранее были заинтересованы китайская Fosun Group и немецкая компания Rewe Group.
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Старейшего российского туроператора «Интурист» приобрели турецкие бизнесмены
Комсомольская правда07:56
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 16:26, Вашингтон
Футбол
Месси рассказал, у кого из футболистов попросил футболку
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметил, что сам не проявляет инициативы обмениваться футболками по окончании матчей.
Sportbox.RU вчера в 19:21
Игры
На выставке X019 будет показан геймплей Age of Empires 4
Завтра, 14 ноября 2019 года, на выставке X019 будет показан геймплей игры Age of Empires 4. Об этом сегодня, 13 ноября, напомнил представитель Xbox Games Аарон Гринберг на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 13:23
Футбол
Федун: «Совсем не расстраивает, что „Спартак“ не пускают в США»
Владелец «Спартака» Леонид Федун подчеркнул, что в клубе не расстроены из-за ситуации с получением американских виз.
Sport24.ru 11 ноября в 12:32
Политика
Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским
Ранее первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести переговоры.
Газета.Ru 14:12
Авто
Седан Geely Emgrand 7 может получить битопливную версию
В компании Geely рассматривают возможность запуска в продажу на российском рынке биотопливной версии модели Geely Emgrand 7. Как пишут журналисты «Китайских автомобилей», переоборудованием автомобиля займется завод «Белджи», откуда поставляются седаны в Россию.
Tvoe-avto.com 11:48
Культура
Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной
Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.
Актуальные Новости вчера в 06:17
Гаджеты
Xiaomi готовит улучшенный Redmi Note 8 Pro
Кто-то предполагает, что Xiaomi выпустит улучшенную версию Redmi Note 8 Pro.
Ferra 12:25
Общество
Руки-Базуки показал бицепсы после операции
Блогер Кирилл Терешин, известный в интернете как Руки-Базуки, показал как изменились руки после операции по удалению синтола из бицепсов.
Газета.Ru 02:59
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева разделась для фотосессии с сыном
Бывшая участница скандального телешоу «Дом-2», а ныне популярный блогер, счастливая жена и мама Нелли Ермолаева, приняла участие в провокационной фотосессии с сыном.
Bimru.ru 05:28
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
РИА Новости 09:42
Происшествия
Стрельба в колледже в Благовещенске унесла жизни двух человек
Два человека погибли во время стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске.
Политическая Экспертиза вчера в 22:13
Шоу-бизнес
Яна Поплавская выходит замуж в 52 года
Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Свободная Пресса 15:58
Футбол
Семин рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о планах команды на зимнюю паузу, а также о состоянии травмированных игроков.
Матч ТВ 13:03
Общество
«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»
«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Коммерсантъ 15:59
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Политика
Протестующие у здания парламента в Тбилиси развернули палатки
Несколько палаток установлено митингующими у здания грузинского парламента в Тбилиси.
Российская газета 15:58
Общество
В Instagram начали скрывать счётчики лайков по всему миру
В официальном Twitter-аккаунте Instagram сообщается, что пользователи отныне смогут видеть количество просмотров и лайков только у собственных записей.
Игромания.ру 15:48
Политика
Еврокомиссия начала расследование против Великобритании
В Еврокомиссии подчеркнули, что дважды письменно просили это сделать, но в британском правительстве сказали, что не могут из-за предстоящих выборов 12-го декабря.
Эхо Москвы 15:58
Здоровье
Врачей начнут премировать за обнаружение онкологии
Дополнительное стимулирование медицинских работников за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях введут в России с 2020 года.
News.ru 08:47
Культура
Боярский, Лановой и Янковский не попали под определение Мединского «культурные люди»
Ничего не знает о портале «Культура.рф» актёр Иван Янковский.
Говорит Москва 12:29
Футбол
«Локомотив» оценивает братьев Миранчуков в €100 млн
Авторитетный футбольный портал Transfermarkt оценивает братьев Миранчуков по €16 млн, но очевидно, что данная сумма - явно не те деньги, за которые красно-зеленые готовы отпустить футболистов.
Газета.Ru 15:31
Космос
Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос
Forbes 11 ноября в 19:02
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
По данным JIT, следствие ищет информацию о лицах в гражданской и военной иерархии, сделавших возможной катастрофу MH17.
REGNUM 07:42
Шоу-бизнес
Озвучен гонорар за выступление Пугачевой в Минске
За свое шоу, показанное на «Минск-арене», певица Алла Пугачева могла получить примерно 18 миллионов рублей.
Рамблер 14:31
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 01:46
Общество
Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ведомости 12:18
Происшествия
Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области
Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 04:27
Космос
«Роскосмос» расторг контракт на запуск спутников «Гонец» в 2020 году
"Роскосмос" расторг контракт на запуск трех спутников низкоорбитальной системы связи "Гонец", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса", комментируя информацию с сайта госзакупок.
РИА Новости 07:12