Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruВладелец Anex Tour купил туроператора «Интурист»

«Интурист» ранее являлся партнером обанкротившейся корпорации Thomas Cook. Как сообщает ТАСС, турецкий оператор Anex Tour владеет 7% акций британской компании. В покупке «Интуриста» ранее были заинтересованы китайская Fosun Group и немецкая компания Rewe Group.
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Кому достался российский бизнес разорившегося Thomas Cook

РБК12:06

Старейшего российского туроператора «Интурист» приобрели турецкие бизнесмены

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Два человека погибли во время стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске.
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Скончался один из пострадавших при стрельбе в школе в Калифорнии

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Семин рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков

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В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

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В официальном Twitter-аккаунте Instagram сообщается, что пользователи отныне смогут видеть количество просмотров и лайков только у собственных записей.
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Боярский, Лановой и Янковский не попали под определение Мединского «культурные люди»

Ничего не знает о портале «Культура.рф» актёр Иван Янковский.
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«Локомотив» оценивает братьев Миранчуков в €100 млн

Авторитетный футбольный портал Transfermarkt оценивает братьев Миранчуков по €16 млн, но очевидно, что данная сумма - явно не те деньги, за которые красно-зеленые готовы отпустить футболистов.
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Опубликован трейлер боевика «Шестеро вне закона» с Райаном Рейнольдсом

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В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

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Озвучен гонорар за выступление Пугачевой в Минске

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СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
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Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области

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