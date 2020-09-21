Владелец «Билайна» хочет приобрести онлайн-кинотеатр Megogo
Холдинг VEON Ltd, который владеет компанией ВымпелКом, работающей под брендом сотового оператора Билайн, задумался о приобретении 100% акций онлайн-кинотеатра Megogo. Сумма сделки может оказаться внушительной — 9 миллиардов рублей.В источнике
С чего всё началось
Владелец «Билайна» заинтересовался покупкой онлайн-кинотеатра Megogo
Суть сделки Холдинг VEON Ltd, владеющий российским мобильным оператором "ВымпелКом" (бренд "Билайн"), заинтересовался покупкой 100% онлайн-кинотеатра Megogo.
РБК03:00
Подробнее о событии