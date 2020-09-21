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NewInform
NewInform

Владелец «Билайна» хочет приобрести онлайн-кинотеатр Megogo

Холдинг VEON Ltd, который владеет компанией ВымпелКом, работающей под брендом сотового оператора Билайн, задумался о приобретении 100% акций онлайн-кинотеатра Megogo. Сумма сделки может оказаться внушительной — 9 миллиардов рублей.В источнике
С чего всё началось
РБК

Владелец «Билайна» заинтересовался покупкой онлайн-кинотеатра Megogo

Суть сделки Холдинг VEON Ltd, владеющий российским мобильным оператором "ВымпелКом" (бренд "Билайн"), заинтересовался покупкой 100% онлайн-кинотеатра Megogo.
РБК03:00
Подробнее о событии
NewInform

Владелец «Билайна» хочет приобрести онлайн-кинотеатр Megogo

NewInform14:01
Центральная Служба Новостей

В «Megogo» назвали слухами сообщения о покупке сервиса «Билайном»

Центральная Служба Новостей11:15
РБК

Владелец «Билайна» заинтересовался покупкой онлайн-кинотеатра Megogo

РБК03:00
ТАСС

РБК: владелец «Билайна» заинтересовался приобретением онлайн-кинотеатра Megogo

ТАСС04:23
TelecomDaily

Veon подумывает о Megogo

TelecomDaily03:50
Компания

Владелец «Билайна» задумался о покупке Megogo

Компания03:23
Discover24

Владелец «Билайна» задумался о покупке Megogo

Discover2405:26

На Сахалине после пикета против ученика школа осталась без директора

В школе Южно-Сахалинска, где родители с детьми провели пикет против ученика 3-го класса, решение об увольнении принял директор Александр Павлов, 21 сентября сообщает портал Sakhalin.info со ссылкой на мэрию города.
На Сахалине после пикета против ученика школа осталась без директора
ИА Красная Весна14:11
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Суд освободил двух фигурантов дела о разливе топлива в Норильске

Суд в Норильске не стал продлевать арест директору ТЭЦ-3 Павлу Смирнову и главному инженеру Алексею Степанову, которые проходят по делу о разливе топлива на теплоэлектростанции, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Красноярского краевого суда.
Национальная служба новостей11:19
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Трамп подписал указ о санкциях за поставку Ирану неядерного оружия

«Президент буквально несколько мгновений назад сегодня подписал в Овальном кабинете указ о введении жестких экономических санкций в отношении тех стран, компаний и частных лиц, которые причастны к поставкам, продажам или передаче неядерного оружия в Исламскую Республику Иран», — сказал советник по национальной безопасности.
ИА Красная Весна12:32
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе

В декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название, в том числе идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится.
ТАСС11:45
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Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
РИА Новости07:26
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ВОЗ одобрила третью фазу испытаний полынного напитка от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения одобрила третью фазу клинических испытаний африканского лекарства растительного происхождения в качестве возможного метода лечения коронавируса, сообщает РИА «Новости».
МИР 2407:44
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В Латвии пожаловались на потерю железнодорожных грузов из России

В Латвии не видят способов заменить те объемы железнодорожных грузов, которые шли из России, но после постепенно отошли из-за снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и угля.
Общественная служба новостейвчера в 23:12
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Военные ВСУ обстреляли окраины Донецка из стрелкового оружия

Наблюдатели СЦКК зафиксировали 15 выстрелов из стрелкового оружия в направлении населенного пункта Веселое, что на окраине Донецка, сообщил представитель Донецкой Народной Республике в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Слово и Дело12:30

В интернете могут запретить шифроваться

Поправками в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" предлагается запретить использование на территории РФ протоколов шифрования, позволяющих скрыть имя интернет-страницы или сайта.
Российская газета13:20
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