Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВладелец «Билайна» оценил негативный эффект от пандемии коронавируса

Ущерб для бизнеса, нанесенный пандемией коронавируса, оценил владелец сотового оператора «Билайн» холдинг VEON, 7 мая сообщает РБК.
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У VEON ухудшились квартальные результаты

Piter.tv04:29

Veon отчитался о снижении квартальной выручки

Rambler News Service01:44

Владелец «Билайна» оценил негативный эффект от пандемии

РБК03:21

Холдинг VEON ухудшил квартальные результаты и отказался от прогнозов

Интерфакс02:22

Владелец «Билайна» оценил негативный эффект от пандемии коронавируса

ИА Красная Весна04:10

Выручка VEON по МСФО в I квартале снизилась на 1,3%

ПРАЙМ01:15
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Общество

Попова назвала Путину три этапа снятия ограничений из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса, в три этапа.
РБК вчера в 09:20
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Общество

Россия вышла на пятое место по числу зараженных коронавирусом

Всего, по последним данным, число заболевших в стране достигло 177 160 человек. Погибли 1 625 человек, выздоровели 23 803.
РИА Новости 05:00
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Общество

В России могут вновь сдвинуть проведение ЕГЭ и начала учебного года

СМИ со ссылкой на источник в правительстве сообщили, что проведение Единого государственного экзамена могут передвинуть на более поздний срок из-за непростой эпидемиологической ситуации в России.
Аргументы недели вчера в 04:59
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Происшествия

Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»

RT на русском 03:55
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Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
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Происшествия

Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ вчера в 18:58
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Фигурное катание

Тутберидзе отреагировала на уход Трусовой к Плющенко

Тренер Этери Тутберидзе дала комментарий относительно ухода Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 12:02
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Кино

Первый канал покажет военную драму о битве на Курской дуге

6 мая на Первом канале стартует сериал «Крепкая броня» о битве на Курской дуге.
Inc-news.ru 05 мая в 16:10
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Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

В России удалось уберечь самую уязвимую для коронавируса группу населения, что объясняет низкую смертность от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:46
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Шоу-бизнес

Бурак Озчивит из «Великолепного века» снимется в рекламе одежды

Фанаты пытаются угадать сумму контракта. Популярный турецкий актер Бурак Озчивит снова заставил говорить о себе общественность.
Городовой 05 мая в 06:33
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Общество

В России выявили более 11 тысяч новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 11 231 случай заражения коронавирусной инфекцией.
Компания 03:45
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Происшествия

Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства

1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
Lenta.ru 04:35
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Общество

Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом

Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
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Здоровье

Борьба с коронавирусом приведёт к росту смертей от туберкулёза

Внимание мирового медицинского сообщества к коронавирусу, пандемия которого охватила всю Землю, может привести к ухудшению ситуации с другими болезнями, в частности туберкулёзом.
Популярная механика 01:34
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Общество

Создана первая в мире вакцина, убивающая коронавирус

Итальянские ученые разработали первую в мире вакцину, способную нейтрализовать коронавирус.
Петербургский дневник вчера в 15:03
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Здоровье

Перечислены наиболее пораженные районы Пензенской области

Наиболее пораженными муниципальными образованиями по числу заболевших на 100 000 населения, кроме города Пензы, стали Бессоновский, Белинский, Шемышейский, Лопатинский, Малосердобинский районы.
ПензаИнформ 04:04
Общество

Росавиация составила график вывозных рейсов до 15 мая

В Росавиации составлен предварительный график вывозных рейсов из ряда стран до 15 мая, передает РИА «Новости».
МИР 24 05:01
Общество

Собянин отказался ослабить режим самоизоляции в Москве после 12 мая

Режим самоизоляции в Москве не будет ослаблен после 12 мая.
Lenta.ru вчера в 09:32
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Экономика

ФНС запустила онлайн-сервис на получение субсидии МСП

Гарантируется двукратная выплата субсидий – за апрель и за май 2020 года.
Современный Предприниматель вчера в 03:30
Культура

Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере

Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv вчера в 04:33
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Здоровье

В России оценили риск заражения коронавирусом дома

В России оценили риск заражения коронавирусом дома. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на российских вирусологов.
Piter.tv 02:37
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Политика

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
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Политика

В Кремле не доверяют опросам «Левада-Центра» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять социологическим опросам, которые проводит "Левада-центр".
Накануне.Ru вчера в 19:22
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Здоровье

16 новых случаев коронавируса подтверждено в Тверской области

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции.
ГТРК Тверь 03:45
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
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Наука

Мозг человека воспроизводит во сне свой опыт бодрствования

МедиаПоток 02:28
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Экономика

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:45
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Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
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Общество

Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе

Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РБК вчера в 20:56
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Более половины пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии

Коммерсантъ 05 мая в 05:12
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