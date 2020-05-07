Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВладелец «Билайна» оценил негативный эффект от пандемии коронавируса

Ущерб для бизнеса, нанесенный пандемией коронавируса, оценил владелец сотового оператора «Билайн» холдинг VEON, 7 мая сообщает РБК.
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Выручка «Билайна» в I квартале снизилась на 2,6% до 67,5 млрд рублей

Банки.ру05:29

Владелец «Билайна» оценил негативный эффект от пандемии коронавируса

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У VEON ухудшились квартальные результаты

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Выручка «Вымпелкома» по МСФО в I квартале снизилась на 2,6%

ПРАЙМ06:07

Владелец «Билайна» оценил негативный эффект от пандемии

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Холдинг VEON ухудшил квартальные результаты и отказался от прогнозов

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Veon отчитался о снижении квартальной выручки

Rambler News Service01:44
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Здоровье

Путин ввел страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам

Дополнительные страховые гарантии в виде единовременной выплаты получат врачи, средний и младший медицинский персонал, водители автомобилей скорой медицинской помощи, чья деятельность связана с оказанием медпомощи пациентам, зараженным коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 15:30
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
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Общество

Собянин ввел обязательное ношение масок

1. В столице начнет действовать масочный режим Ношение масок и перчаток из-за эпидемии коронавруса станет обязательным для всех москвичей, которые пользуются общественным транспортом.
Lenta.ru 05:47
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Происшествия

Полиция ищет женщину, залившую Вечный огонь на Марсовом поле

Санкт-Петербург, 7 мая 2020, 11:28 — REGNUM Полицейские Санкт-Петербурга ищут женщину, которая газированной водой и пустыми бутылками затушила Вечный огонь на Марсовом поле.
REGNUM 04:28
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Общество

В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»

В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
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Политика

США хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»

В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц.
Газета.Ru вчера в 22:37
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Политика

Татьяна Жичина уволена с должности заммэра Иркутска

С 6 мая Татьяну Жичину уволили с должности заместителя мэра Иркутска — главы Ленинского округа.
Твой Иркутск 06:25
Футбол

Владелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован в связи с инфицированием коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:28
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Общество

В Италии заявили о создании способной убить коронавирус вакцины

Итальянские исследователи утверждают, что разработали первую в мире вакцину, которая способна убить коронавирус, и намерены в ближайшее время испытать ее на людях.
Известия вчера в 21:55
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Авто

Hofele HG Sport предложил роскошную практичность

Драйв 06:20
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
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Политика

Путин указал на необходимость «аккуратного» снятия ограничений

Путин 28 апреля поручил правительству, Роспотребнадзору совместно с рабочей группой Госсовета до 5 мая разработать для регионов план поэтапного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая.
РБК вчера в 08:40
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Общество

Российские регионы отказались от жестких мер из-за коронавируса

Согласно «индексу вирусного суверенитета», который подготовил фонд «Петербургская политика», Карелия, Чечня, Алтайский и Краснодарский край, Крым и Севастополь не отказались от жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:24
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Общество

Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России

В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода.
Газета.Ru вчера в 21:11
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Экономика

Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
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Футбол

Кокорин перевел миллион рублей на лечение тяжелобольной девочки

РИА Новости вчера в 15:14
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Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Вуйнович отметила, что на это повлияли эпидемиологические меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.
62инфо 02:29
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Общество

Кто потерял работу, а кто доход за месяц самоизоляции: итоги опроса НГС

С начала самоизоляции бизнесмены говорили о падении доходов, и многие уже ощутили это на себе.
НГС 06:05
Происшествия

Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ вчера в 18:58
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Экономика

Турецкая лира упала до абсолютного минимума

Лира падает, так как в Турции заканчиваются валютные резервы В среду турецкая лира упала на 1.3% и преодолела рекордно низкое значение времен валютного кризиса 2018 года, после того как регулятор продолжил сдерживать доступ трейдеров инвесторов на местный рынок, усугубляя опасения инвесторов по поводу истощенных резервов.
Profinance.ru вчера в 10:37
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Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

«Накануне стало известно, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала, после того как в новостях был показан репортаж о ситуации с COVID-19 в республике», — уточнила пресс-служба телеканала.
RT на русском 05:00
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Экономика

Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания карантина

После окончания карантина в России могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству «Прайм» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
Lenta.ru вчера в 23:10
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Общество

Верховный суд Карелии оставил под стражей историка Дмитриева

Верховный суд Карелии не удовлетворил апелляцию на продление ареста главы карельского «Мемориала», 64-летнего Юрия Дмитриева.
Коммерсантъ 06:34
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Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах.
Piter.tv 03:45
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Здоровье

Врач сообщила о непредсказуемости пациентов с коронавирусом

News.ru 00:23
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Авто

В Германии оценили электрический УАЗ «Хантер» в 40 тысяч евро

32CARS.ru 04 мая в 08:11
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Общество

В России ждут роста преступности и квартирных краж

Из-за продолжающегося кризиса в России может вырасти число квартирных краж — по крайней мере, в этом уверены сами жители страны.
Инвест-Форсайт 05 мая в 08:23
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Энергетика

Минск надеется на альтернативные российским поставки нефти

Минск, 7 мая 2020, 13:29 — REGNUM Белоруссия продолжает обсуждать альтернативные поставки нефти со всеми странами, в том числе с польскими коллегами.
REGNUM 06:29
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава рассталась со своим женихом

Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет.
Экспресс газета вчера в 06:23
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