Экономика
ИА Красная ВеснаВладелец «Билайна» оценил негативный эффект от пандемии коронавируса
Ущерб для бизнеса, нанесенный пандемией коронавируса, оценил владелец сотового оператора «Билайн» холдинг VEON, 7 мая сообщает РБК.
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Здоровье
Путин ввел страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Дополнительные страховые гарантии в виде единовременной выплаты получат врачи, средний и младший медицинский персонал, водители автомобилей скорой медицинской помощи, чья деятельность связана с оказанием медпомощи пациентам, зараженным коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 15:30
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Общество
Собянин ввел обязательное ношение масок
1. В столице начнет действовать масочный режим Ношение масок и перчаток из-за эпидемии коронавруса станет обязательным для всех москвичей, которые пользуются общественным транспортом.
Lenta.ru 05:47
Происшествия
Полиция ищет женщину, залившую Вечный огонь на Марсовом поле
Санкт-Петербург, 7 мая 2020, 11:28 — REGNUM Полицейские Санкт-Петербурга ищут женщину, которая газированной водой и пустыми бутылками затушила Вечный огонь на Марсовом поле.
REGNUM 04:28
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Политика
США хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»
В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц.
Газета.Ru вчера в 22:37
Политика
Татьяна Жичина уволена с должности заммэра Иркутска
С 6 мая Татьяну Жичину уволили с должности заместителя мэра Иркутска — главы Ленинского округа.
Твой Иркутск 06:25
Футбол
Владелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован в связи с инфицированием коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:28
Общество
В Италии заявили о создании способной убить коронавирус вакцины
Итальянские исследователи утверждают, что разработали первую в мире вакцину, которая способна убить коронавирус, и намерены в ближайшее время испытать ее на людях.
Известия вчера в 21:55
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Политика
Путин указал на необходимость «аккуратного» снятия ограничений
Путин 28 апреля поручил правительству, Роспотребнадзору совместно с рабочей группой Госсовета до 5 мая разработать для регионов план поэтапного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая.
РБК вчера в 08:40
Общество
Российские регионы отказались от жестких мер из-за коронавируса
Согласно «индексу вирусного суверенитета», который подготовил фонд «Петербургская политика», Карелия, Чечня, Алтайский и Краснодарский край, Крым и Севастополь не отказались от жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:24
Общество
Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России
В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода.
Газета.Ru вчера в 21:11
Экономика
Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
Футбол
Кокорин перевел миллион рублей на лечение тяжелобольной девочки
РИА Новости вчера в 15:14
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Вуйнович отметила, что на это повлияли эпидемиологические меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.
62инфо 02:29
Общество
Кто потерял работу, а кто доход за месяц самоизоляции: итоги опроса НГС
С начала самоизоляции бизнесмены говорили о падении доходов, и многие уже ощутили это на себе.
НГС 06:05
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ вчера в 18:58
Экономика
Турецкая лира упала до абсолютного минимума
Лира падает, так как в Турции заканчиваются валютные резервы В среду турецкая лира упала на 1.3% и преодолела рекордно низкое значение времен валютного кризиса 2018 года, после того как регулятор продолжил сдерживать доступ трейдеров инвесторов на местный рынок, усугубляя опасения инвесторов по поводу истощенных резервов.
Profinance.ru вчера в 10:37
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
«Накануне стало известно, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала, после того как в новостях был показан репортаж о ситуации с COVID-19 в республике», — уточнила пресс-служба телеканала.
RT на русском 05:00
Экономика
Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания карантина
После окончания карантина в России могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству «Прайм» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
Lenta.ru вчера в 23:10
Общество
Верховный суд Карелии оставил под стражей историка Дмитриева
Верховный суд Карелии не удовлетворил апелляцию на продление ареста главы карельского «Мемориала», 64-летнего Юрия Дмитриева.
Коммерсантъ 06:34
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
За сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах.
Piter.tv 03:45
Авто
В Германии оценили электрический УАЗ «Хантер» в 40 тысяч евро
32CARS.ru 04 мая в 08:11
Общество
В России ждут роста преступности и квартирных краж
Из-за продолжающегося кризиса в России может вырасти число квартирных краж — по крайней мере, в этом уверены сами жители страны.
Инвест-Форсайт 05 мая в 08:23
Энергетика
Минск надеется на альтернативные российским поставки нефти
Минск, 7 мая 2020, 13:29 — REGNUM Белоруссия продолжает обсуждать альтернативные поставки нефти со всеми странами, в том числе с польскими коллегами.
REGNUM 06:29
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассталась со своим женихом
Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет.
Экспресс газета вчера в 06:23