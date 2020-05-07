Экономика
ИА Красная ВеснаВладелец «Билайна» оценил негативный эффект от пандемии коронавируса
Ущерб для бизнеса, нанесенный пандемией коронавируса, оценил владелец сотового оператора «Билайн» холдинг VEON, 7 мая сообщает РБК.
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Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 09:49, Ашберн
Общество
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
Общество
Поэтапный план выхода Кубани из карантина будет представлен 12 мая
Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, по поручению президента все регионы сейчас разрабатывают план поэтапного выхода из режима ограничений, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Ясно 07:46
Авто
Nissan готовится к уходу с рынка Европы
Компания Nissan планирует сократить свое присутствие в Европе и сосредоточиться на трех рынках: США, Китае и Японии.
Автоновости дня 05 мая в 01:54
Общество
Собянин: Режим самоизоляции в Москве после 12 мая не будет ослаблен
Режим самоизоляции в Москве после 12 мая не будет ослаблен.
Эхо Москвы вчера в 09:28
Общество
Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть
Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
Российская газета 06:10
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости 05 мая в 23:02
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Кино
Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями
Актеры Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют в новой киноадаптации комикса «Тяжелая ноша».
Культуромания 06:41
Происшествия
Три человека пострадали при жесткой посадке военного вертолета в Крыму
Три человека пострадали в результате жесткой посадки военного вертолета Ми-35 в Крыму. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
ТАСС 09:44
Общество
Собянин заявил о расширении сети продаж масок и перчаток в Москве
Сеть продаж медицинских масок и перчаток в Москве будет расширена, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 09:43
Общество
Собянин: Ограничения в Москве продлеваются до 31 мая
Дорогие москвичи, вчера Президент России Владимир Владимирович Путин поручил регионам выработать и реализовать планы действий по выходу из режима вынужденных ограничений.
Российская газета 09:15
Общество
ВОЗ обеспокоена ростом числа зараженных коронавирусом в России
Копенгаген, 7 мая 2020, 14:17 — REGNUM Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ханс Клюге заявил, что организация обеспокоена ростом числа случаев заражения коронавирусом в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине.
REGNUM 07:17
Авто
Рассекречен интерьер нового Haval H5
Новый Haval H5 2020 модельного года постепенно раскрывается на фотографиях.
32CARS.ru 05 мая в 14:30
Здоровье
Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области
Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР 05 мая в 12:27
Шоу-бизнес
Эффектная Екатерина Климова вышла на прогулку в лес в мини-платье
Выбрала она для прогулки довольно легкий аутфит и появилась в мини-платье и высоких сапогах.
Woman.ru вчера в 20:04
Политика
Путин предложил расширить перечень пострадавших от пандемии отраслей
Президент России Владимир Путин в четверг, 7 мая, предложил расширить перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.
Известия 09:17
Происшествия
Разгрузка за углом: саратовцы удивлены поведением перевозчиков
Минтранс установил владельцев автобуса со Степана Разина Рейд.
Взгляд-инфо 06:31
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне
Сервис «Кинопоиск» в преддверии 75-летия Победы провел опрос среди своих пользователей и определил, какие фильмы о войне россияне любят больше всего.
Петрозаводск говорит 07:11
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель
Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет.
РБК 07:12
Общество
Грузия готовится принимать иностранных туристов с 1 июля
Грузия с 15 июня откроется для внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова к приему иностранных граждан.
Коммерсантъ 07:51
Политика
Путин прокомментировал возможность снятия ограничений по коронавирусу
Глава государства считает, что сейчас сложно спрогнозировать, как в России и за рубежом будет протекать процесс снятия ограничений, веденных из-за COVID-19.
ТК Звезда 09:26
Гаджеты
LG выпустила концептуальный смартфон Velvet
LG выпустила необычный дизайнерский смартфон Velvet.
The GEEK 05:57
Происшествия
Суд перенес на 20 мая рассмотрение дела участника «Нового величия»
Москва, 5 мая 2020, 12:13 — REGNUM Люблинский суд Москвы перенес на 20 мая заседание по делу участника «Нового величия» Павла Ребровского, ранее признавшего свою вину и пошедшего на сделку со следствием, говорится на сайте суда.
REGNUM 05 мая в 05:13
Спорт
Assassin’s Creed Valhalla не станет самой масштабной игрой серии
CyberSport.ru 05:48
Гаджеты
Microsoft представила недорогой планшет Surface Go 2
Astera вчера в 13:56
Футбол
Самое эпичное возвращение в Лиге чемпионов. «Ливерпуль» разгромил «Барселону» и вышел в финал с 0:3
В финале «Ливерпуль» со счетом 2:0 обыграл «Тоттенхэм» и шестой раз в истории выиграл Лигу чемпионов.
Спорт-Экспресс 01:25
Здоровье
В России оценили риск заражения коронавирусом дома
В России оценили риск заражения коронавирусом дома. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на российских вирусологов.
Piter.tv 02:37
Футбол
Цена на Вернера упадет на 10 млн евро, если «Лейпциг» не выиграет Бундеслигу
Трансферная цель многих европейских клубов Тимо Вернер может подешеветь на 10 млн евро, если "РБ Лейпциг" не выиграет Бундеслигу, сообщает Gazzetta dello Sport.
Bobsoccer 05:59