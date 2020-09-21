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Discover24
Discover24

Владелец «Билайна» задумался о покупке Megogo

Владелец сотового оператора «Вымпелком», который предоставляет услуги под брендом «Билайн», намеревается приобрести онлайн-кинотеатр «Мегого». Источники утверждают, что российский бизнес Megogo оценивается в 9 миллиардов рублей.В источнике
С чего всё началось
РБК

Владелец «Билайна» заинтересовался покупкой онлайн-кинотеатра Megogo

Суть сделки Холдинг VEON Ltd, владеющий российским мобильным оператором "ВымпелКом" (бренд "Билайн"), заинтересовался покупкой 100% онлайн-кинотеатра Megogo.
РБК03:00
Подробнее о событии
Центральная Служба Новостей

В «Megogo» назвали слухами сообщения о покупке сервиса «Билайном»

Центральная Служба Новостей11:15
Компания

Владелец «Билайна» задумался о покупке Megogo

Компания03:23
ТАСС

РБК: владелец «Билайна» заинтересовался приобретением онлайн-кинотеатра Megogo

ТАСС04:23
TelecomDaily

Veon подумывает о Megogo

TelecomDaily03:50
Discover24

Владелец «Билайна» задумался о покупке Megogo

Discover2405:26
РБК

Владелец «Билайна» заинтересовался покупкой онлайн-кинотеатра Megogo

РБК03:00

Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
РИА Новости04:49
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Производитель лекарства от COVID назвал сроки второй волны в России

Владелец компании «Р-Фарм», которая тестирует и выпускает несколько препаратов для лечения коронавируса, Алексей Репик ожидает, что вторая волна заболеваемости COVID-19 может прийтись на конец ноября — начало декабря.
РБК02:56
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Командующий ВДВ ВС России прибыл в Белоруссию для участия в учениях

Генерал-полковник Андрей Сердюков, командующий Воздушно-десантными войсками Вооружённых сил России, прибыл в Белоруссию для участия во втором этапе совместных белорусско-российских учений «Славянское братство».
RT на русском11:18
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В Крыму около 30 населенных пунктов перевели на почасовую подачу воды

«29 населённых пунктов переведены на режимное водоснабжение или на подвоз воды в связи с тем, что дебет в скважинах, скажем так, исчез», – сообщил на совещании по проблемам водоснабжения руководитель «Воды Крыма» Владимир Баженов.
Вести.Севастополь04:54
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Сотрудника «Крымавтодора» подозревают в получении взятки

Правоохранители установили, что начальник Ленинского дорожного ремонтно-строительного управления получил 220 тысяч рублей от представителя одной из фирм села Красногорка за незаконные действия.
Вести.Севастополь08:52
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В посольстве разъяснили правила въезда белорусов в Россию

Наличие у пассажира документа, подтверждающего отрицательный результат исследования на COVID-19 методом ПЦР, является обязательным условием для въезда на территорию РФ в условиях ограничений, действующих в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета10:09
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