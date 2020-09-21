Владелец «Билайна» задумался о покупке Megogo
Владелец сотового оператора «Вымпелком», который предоставляет услуги под брендом «Билайн», намеревается приобрести онлайн-кинотеатр «Мегого». Источники утверждают, что российский бизнес Megogo оценивается в 9 миллиардов рублей.В источнике
С чего всё началось
Владелец «Билайна» заинтересовался покупкой онлайн-кинотеатра Megogo
Суть сделки Холдинг VEON Ltd, владеющий российским мобильным оператором "ВымпелКом" (бренд "Билайн"), заинтересовался покупкой 100% онлайн-кинотеатра Megogo.
РБК03:00
Подробнее о событии