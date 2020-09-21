В Крыму около 30 населенных пунктов перевели на почасовую подачу воды

«29 населённых пунктов переведены на режимное водоснабжение или на подвоз воды в связи с тем, что дебет в скважинах, скажем так, исчез», – сообщил на совещании по проблемам водоснабжения руководитель «Воды Крыма» Владимир Баженов.