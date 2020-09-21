Владелец «Билайна» заинтересовался покупкой онлайн-кинотеатра Megogo
Холдинг VEON Ltd, владеющий российским мобильным оператором «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), заинтересовался покупкой 100% онлайн-кинотеатра Megogo. Об этом РБК рассказали четыре источника на телекоммуникационном и медиарынках.В источнике
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Владелец «Билайна» заинтересовался покупкой онлайн-кинотеатра Megogo
Суть сделки Холдинг VEON Ltd, владеющий российским мобильным оператором "ВымпелКом" (бренд "Билайн"), заинтересовался покупкой 100% онлайн-кинотеатра Megogo.
РБК03:00
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