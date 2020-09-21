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РБК
РБК

Владелец «Билайна» заинтересовался покупкой онлайн-кинотеатра Megogo

Холдинг VEON Ltd, владеющий российским мобильным оператором «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), заинтересовался покупкой 100% онлайн-кинотеатра Megogo. Об этом РБК рассказали четыре источника на телекоммуникационном и медиарынках.В источнике
С чего всё началось
РБК

Владелец «Билайна» заинтересовался покупкой онлайн-кинотеатра Megogo

Суть сделки Холдинг VEON Ltd, владеющий российским мобильным оператором "ВымпелКом" (бренд "Билайн"), заинтересовался покупкой 100% онлайн-кинотеатра Megogo.
РБК03:00
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Discover24

Владелец «Билайна» задумался о покупке Megogo

Discover2405:26
ТАСС

РБК: владелец «Билайна» заинтересовался приобретением онлайн-кинотеатра Megogo

ТАСС04:23
Центральная Служба Новостей

Билайн хочет купить онлайн-сервис «Megogo»

Центральная Служба Новостей04:18
TelecomDaily

Veon подумывает о Megogo

TelecomDaily03:50
Компания

Владелец «Билайна» задумался о покупке Megogo

Компания03:23
РБК

Владелец «Билайна» заинтересовался покупкой онлайн-кинотеатра Megogo

РБК03:00

Тело устроившей заплыв в Катуни туристки нашли после 17 дней поисков

Ранее сотрудники МЧС в очередной раз напомнили гостям Республики Алтай о том, что местные жители в Катуни не купаются, поскольку это горная река с истоками на леднике и холодной водой, сильным течением и каменистым дном.
Вести.Ru04:32
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ВОЗ одобрила третью фазу испытаний растительного напитка от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила протокол для фазы III клинических испытаний африканских лекарственных средств растительного происхождения в качестве потенциального метода лечения COVID-19.
РИА Новости04:10
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Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
РИА Новости04:49
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
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В США назвали необходимое количество бомбардировщиков для войны с РФ

Чтобы успешно прорвать системы противовоздушной обороны (ПВО) Калининграда в случае начала войны с Россией, США понадобится большее количество стратегических бомбардировщиков, чем у них есть сейчас, считает военный аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Шейн Прейзуотер, слова которого приводит Defence One.
Газета.Ru05:26
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