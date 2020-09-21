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РБК
РБК

Владелец «Билайна» заинтересовался покупкой онлайн-кинотеатра Megogo

Холдинг VEON Ltd, владеющий российским мобильным оператором «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), заинтересовался покупкой 100% онлайн-кинотеатра Megogo. Об этом РБК рассказали четыре источника на телекоммуникационном и медиарынках.В источнике
С чего всё началось
РБК

Владелец «Билайна» заинтересовался покупкой онлайн-кинотеатра Megogo

Суть сделки Холдинг VEON Ltd, владеющий российским мобильным оператором "ВымпелКом" (бренд "Билайн"), заинтересовался покупкой 100% онлайн-кинотеатра Megogo.
РБК03:00
Подробнее о событии
Discover24

Владелец «Билайна» задумался о покупке Megogo

Discover2405:26
ТАСС

РБК: владелец «Билайна» заинтересовался приобретением онлайн-кинотеатра Megogo

ТАСС04:23
TelecomDaily

Veon подумывает о Megogo

TelecomDaily03:50
Центральная Служба Новостей

Билайн хочет купить онлайн-сервис «Megogo»

Центральная Служба Новостей04:18
Компания

Владелец «Билайна» задумался о покупке Megogo

Компания03:23
РБК

Владелец «Билайна» заинтересовался покупкой онлайн-кинотеатра Megogo

РБК03:00

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
В США назвали условие продления ДСНВ с Россией
Газета.Ruвчера в 16:29
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Литва, Польша и Румыния призвали ЕС дать Белоруссии безвизовый режим

Варшава, 21 сентября 2020, 10:52 — REGNUM Безвизовый режим, доступ к финансовым институтам и помощь в присоединении к Всемирной торговой организации (ВТО) призвали Европейский союз дать Белоруссии Литва, Польша и Румыния.
REGNUM03:52
16

Первое измерение расстояния до магнетара геометрическим методом

Астрономы при помощи радиообсерватории Very Long Baseline Array (VLBA) Национального научного фонда США произвели первое в истории науки определение расстояния до магнетара, лежащего в границах Млечного пути, геометрическим методом – измерение, которое поможет выяснить, могут ли магнетары являться источниками таинственных быстрых радиовсплесков.
AstroNews.ru19 сентября в 11:57
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
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Депутат из Новосибирска попросила у избирателей 100 тысяч на подарок

В день своего рождения депутат написала на своей странице в соцсетях об увлечении керамикой и попросила у подписчиков денег для покупки муфельной печи для обжига керамики, которая стоит около 100 тысяч рублей.
Байкал2401:58
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В Крыму призвали ООН начать расследование водной блокады полуострова

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении полуострова и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу.
РИА Новости03:41
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В США назвали необходимое количество бомбардировщиков для войны с РФ

Чтобы успешно прорвать системы противовоздушной обороны (ПВО) Калининграда в случае начала войны с Россией, США понадобится большее количество стратегических бомбардировщиков, чем у них есть сейчас, считает военный аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Шейн Прейзуотер, слова которого приводит Defence One.
Газета.Ru05:26
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Гол Дзюбы в ворота «Урала» вызвал резонанс из-за работы VAR

Гол форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота «Урала» (1:1) в матче Российской Премьер-лиги (РПЛ) вызвал широкий резонанс после матча, так как сам эпизод судьи VAR проверяли в течение трёх минут.
Общественная служба новостейвчера в 18:35
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Банки создают альтернативу займам до получки

Банки создают альтернативу займам до получки Альфа-банк запустил инновационный для российского банковского рынка продукт, который позволяет в рамках зарплатного проекта выплачивать вознаграждение сотрудникам ежедневно.
Коммерсантъ01:02
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