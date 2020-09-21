Депутат из Новосибирска попросила у избирателей 100 тысяч на подарок

В день своего рождения депутат написала на своей странице в соцсетях об увлечении керамикой и попросила у подписчиков денег для покупки муфельной печи для обжига керамики, которая стоит около 100 тысяч рублей.