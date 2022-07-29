Российскому исполнителю Филиппу Киркорову запретили въезд в Молдавию, хотя он является ключевым свидетелем по делу об обвинении оппозиционного депутата Марины Таубер по делу о незаконном финансировании партии "Шор", сообщил ее адвокат Аурелиу Коленко.