Владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий не стал отвечать на вопрос о контракте полузащитника Павла Мамаева, передает корреспондент РИА Новости. Галицкий принимал участие в очередном исполкоме РФС и после заседания прошел мимо журналистов, отказавшись давать комментарии.

с чего всё началось

Известно, что владелец "быков" принимал участие в очередном заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС), после которого прошел мимо ожидавших его журналистов, ничего не сказав по поводу данной ситуации. Контракт Мамаева с черно-зелеными истекает в декабре текущего года.

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