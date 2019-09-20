Футбол

Газета.RuГазета.RuВладелец «Краснодара» отказался говорить о контракте Мамаева

Известно, что владелец "быков" принимал участие в очередном заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС), после которого прошел мимо ожидавших его журналистов, ничего не сказав по поводу данной ситуации. Контракт Мамаева с черно-зелеными истекает в декабре текущего года.
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Владелец «Краснодара» отказался комментировать контракт Мамаева

Владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий не стал отвечать на вопрос о контракте полузащитника Павла Мамаева, передает корреспондент РИА Новости. Галицкий принимал участие в очередном исполкоме РФС и после заседания прошел мимо журналистов, отказавшись давать комментарии.
РИА Новостивчера в 06:39

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Владелец «Краснодара» отказался говорить о контракте Мамаева

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Владелец «Краснодара» отказался комментировать контракт Мамаева

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Сергей Галицкий отказался комментировать ситуацию с контрактом Павла Мамаева

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