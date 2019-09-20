Футбол
РИА НовостиВладелец «Краснодара» отказался комментировать контракт Мамаева
Галицкий принимал участие в очередном исполкоме РФС и после заседания прошел мимо журналистов, отказавшись давать комментарии. У Павла Мамаева действующий контракт с "Краснодаром", который истекает в декабре 2019 года.
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Владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий не стал отвечать на вопрос о контракте полузащитника Павла Мамаева, передает корреспондент РИА Новости. Галицкий принимал участие в очередном исполкоме РФС и после заседания прошел мимо журналистов, отказавшись давать комментарии.РИА Новостивчера в 06:39
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Сергей Галицкий отказался комментировать контракт Мамаева с «Краснодаром»
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