Футбол

РИА НовостиРИА НовостиВладелец «Краснодара» отказался комментировать контракт Мамаева

Галицкий принимал участие в очередном исполкоме РФС и после заседания прошел мимо журналистов, отказавшись давать комментарии. У Павла Мамаева действующий контракт с "Краснодаром", который истекает в декабре 2019 года.
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Владелец «Краснодара» отказался комментировать контракт Мамаева

Владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий не стал отвечать на вопрос о контракте полузащитника Павла Мамаева, передает корреспондент РИА Новости. Галицкий принимал участие в очередном исполкоме РФС и после заседания прошел мимо журналистов, отказавшись давать комментарии.
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