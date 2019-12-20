Экономика
РБКВладелец «Ланита» купил разработчика решений для киберзащиты «Платона»
Участники "Код Безопасности" защищает такие государственные информационные системы, как "Электронный бюджет", ГАС "Выборы", Национальную систему платежных карт (НСПК), систему "Платон" и др.
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с чего всё началось
Участники "Код Безопасности" защищает такие государственные информационные системы, как "Электронный бюджет", ГАС "Выборы", Национальную систему платежных карт (НСПК), систему "Платон" и др. Основными акционерами, по данным СПАРК, являются Галина Бокова (85%), Петр Ефимов (10%) и Алла Голова (5%).РБК00:30
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