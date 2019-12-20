Экономика

РБКРБКВладелец «Ланита» купил разработчика решений для киберзащиты «Платона»

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Участники "Код Безопасности" защищает такие государственные информационные системы, как "Электронный бюджет", ГАС "Выборы", Национальную систему платежных карт (НСПК), систему "Платон" и др. Основными акционерами, по данным СПАРК, являются Галина Бокова (85%), Петр Ефимов (10%) и Алла Голова (5%).
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с чего всё началось

Владелец «Ланита» купил разработчика решений для киберзащиты «Платона»

Участники "Код Безопасности" защищает такие государственные информационные системы, как "Электронный бюджет", ГАС "Выборы", Национальную систему платежных карт (НСПК), систему "Платон" и др.
РБК00:30

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Владелец «Ланита» купил разработчика решений для киберзащиты «Платона»

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Глава «Ланита» приобрел разработчика киберзащиты ГАС «Выборы» и «Электронного бюджета»

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