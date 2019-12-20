Экономика

РБКРБКВладелец «Ланита» купил разработчика решений для киберзащиты «Платона»

Филипп Генс приобрел 84,15% в уставном капитале разработчика средств защиты информации «Код Безопасности». Об этом РБК рассказал сам Генс и подтвердил гендиректор «Кода Безопасности» Андрей Голов.
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Владелец «Ланита» купил разработчика решений для киберзащиты «Платона»

РБК00:30

Владелец «Ланита» купил разработчика решений для киберзащиты «Платона»

Ведомости01:33

Глава «Ланита» купил «Код безопасности»

CNews01:09
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