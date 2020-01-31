Экономика

ВедомостиВедомостиВладелец Lipton и Brooke Bond готовится продать свой чайный бизнес

Британо-нидерландская корпорация Unilever, один из крупнейших производителей чая под брендами Lipton, Brooke Bond и PG Tips, может предложить свои активы другим представителям чайного бизнеса полностью или частично.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Чайный бизнес: Lipton и Brooke Bond уплывают от прежнего владельца

Вести.Ruвчера в 22:54

Владелец «Lipton» планирует продать чайный бизнес

ГЛАС.RUвчера в 13:46

Владелец Lipton и Brooke Bond готовится продать свой чайный бизнес

Ведомостивчера в 22:10

Владелец Lipton и Brooke Bond может продать чайный бизнес

Коммерсантъвчера в 17:58

В мире разлюбили черный чай

Lenta.ruвчера в 22:02

Владелец брендов Lipton и Brooke Bond может избавиться от чайного бизнеса

Forbesвчера в 11:18

Крупнейший в мире производитель чая допустил продажу бизнеса

РБКвчера в 10:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 00:04, Ашберн
Здоровье

ВОЗ признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
РБК вчера в 14:56
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Документ вступил в силу с 16 января, пишет «Газета.ру». 15 января Медведев объявил об отставке кабинета министров.
Известия вчера в 19:39
Политика

Путин потребовал строже наказывать чиновников за хамство

Президент России Владимир Путин на встрече с общественными деятелями подчеркнул, что чиновники, который позволяют себе хамство в общении с народом, должны наказываться строже, чем простые граждане.
Газета.Ru вчера в 15:30
Происшествия

В Новокузнецке мужчина сбежал из здания суда после оглашения приговора

Российская газета 29 января в 09:40
Общество

Нарколог Минздрава России объяснил популярность водки

Популярности водки способствует её способность быстро приводить человека в опьянение, считает главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
REGNUM вчера в 20:55
Энергетика

«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

Сколько стоит транзит российского газа через Украину Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома", стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.
РБК вчера в 23:00
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Здоровье

Схема лекарственного лечения коронавируса существует — Минздрав Коми

Эксперты заявили, что схемы лечения есть, а нынешний уровень летальности из-за заболевания не катастрофичен.
ИА БНК 29 января в 08:50
Общество

Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют

Выплаты для льготников проиндексируют, вырастут тарифы в московском метрополитене. Дальнобойщики будут платить больше за километраж.
Газета.Ru вчера в 01:11
Происшествия

Во Владивостоке произошел взрыв в жилом доме

В одном из жилых домов во Владивостоке произошел взрыв.
РБК вчера в 22:18
Политика

В бундестаге рассказали, как НАТО обманула СССР при Горбачеве

НАТО нарушила обещание, данное СССР, и расширяется на Восток, подступая к границам страны, заявил официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам в немецком бундестаге Александер Ной в статье для портала Freiheitsliebe.
РИА Новости вчера в 21:17
Происшествия

Задержанное из-за коронавируса в Италии судно продолжит плавание

РИА Новости вчера в 22:29
Политика

Мишустин прибыл в Казахстан на встречу премьер-министров ЕАЭС

Аргументы и Факты вчера в 13:59
Экономика

Совкомбанк предупредил инвесторов о неожиданном риске

Банк может быть признан системно значимым, что повлечет дополнительные требования и более пристальное внимание со стороны ЦБ, сказано проспекте эмиссии «вечных» евробондов Совкомбанка на $300 млн (есть у «Ведомостей»), размещенных 30 января.
Ведомости вчера в 15:50
Происшествия

В «Домодедово» задержали пассажирку, угрожавшую взорвать самолет

Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолет рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Интерфакс вчера в 07:53
Кино

В российский прокат сегодня вышла военная драма «1917»

Эхо Москвы вчера в 09:04
Кино

Находка: в Сети появился тестовый отрывок сериала Star Wars Underworld

30 января на YouTube внезапно появился 10-минутный отрывок, посвящённый первому игровому сериалу по «Звёздным войнам» — и речь не о «Мандалорце», а о том самом Star Wars Underworld.
Мир фантастики вчера в 09:55
Общество

В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

РИА Новости вчера в 05:24
Происшествия

На трассе под Саратовом в ДТП погиб водитель скорой помощи

Сегодня ночью в Саратовской области в аварии погиб водитель скорой помощи. Об этом ИА "Взгляд-инфо" рассказали в областной службе спасения.
Взгляд-инфо вчера в 15:06
Футбол

Скоростной Катар: в Дохе стартует футбольный мини-турнир

В ближайшие выходные в Катаре стартует зимний турнир «Кубок Париматч Премьер». В этом году он получил международный формат.
Известия вчера в 16:00
Гаджеты

Кнопочный слайдер за 3 тысячи рублей появился в России

Astera вчера в 06:43
Энергетика

Россия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти

Переговоры Москвы и Минска, посвященные тарифам на транзит российской нефти, завершены.
РБК вчера в 11:16
Киберспорт

Состоялся релиз Warcraft III: Reforged

Почти 1,5 года у разработчиков ушло на работу над игрой. Официальный релиз состоялся этой ночью. Игра уже доступна для скачивания.
ToDay News Ufa 29 января в 08:11
Шоу-бизнес

Мать Андрея Аршавина объяснила выселение бывшей невестки

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна объяснила, почему выселила бывшую невестку Алису Казьмину с внуками из своей квартиры.
РЕН ТВ вчера в 19:29
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
Политика

Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования

России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет "серьезные последствия", заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру".
РИА Новости вчера в 16:39
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова показала стройную фигуру в купальнике

На одном из снимков Михалкова позирует в темно-синем закрытом купальнике, бейсболке и круглых солнцезащитных очках.
ТВ Центр 28 января в 08:25
Общество

Китай вернет на родину из-за границы жителей провинции Хубэй

Власти Китая распорядились о возвращении на родину жителей провинции Хубэй, которые находятся за рубежом.
Росбалт вчера в 23:29
Происшествия

Сестрам Хачатурян могут переквалифицировать убийство на самооборону

Газета.Ru вчера в 15:55
Финансы

Рубль продолжает падать к доллару и евро

В начале торговой сессии рубль показал снижение к доллару и евро на фоне продолжающейся коронавирусной опасности, гласят данные Мосбиржи.
Газета.Ru вчера в 02:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Unilever
Британская компания
Нидерландская компания, один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии. Штаб-квартиры - в Роттердаме и Лондоне. Основана в 1930 году в результате объединения нидерландского производителя маргарина Margarine Unie и пионера мыловаренной промышленности британской компании Lever Brothers с целью экономии на масштабах поставок: оба производителя массово импортировали пальмовое масло.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное