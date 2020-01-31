Экономика
ВедомостиВладелец Lipton и Brooke Bond готовится продать свой чайный бизнес
Британо-нидерландская корпорация Unilever, один из крупнейших производителей чая под брендами Lipton, Brooke Bond и PG Tips, может предложить свои активы другим представителям чайного бизнеса полностью или частично.
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Здоровье
ВОЗ признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Документ вступил в силу с 16 января, пишет «Газета.ру». 15 января Медведев объявил об отставке кабинета министров.
Политика
Путин потребовал строже наказывать чиновников за хамство
Президент России Владимир Путин на встрече с общественными деятелями подчеркнул, что чиновники, который позволяют себе хамство в общении с народом, должны наказываться строже, чем простые граждане.
Происшествия
В Новокузнецке мужчина сбежал из здания суда после оглашения приговора
Общество
Нарколог Минздрава России объяснил популярность водки
Популярности водки способствует её способность быстро приводить человека в опьянение, считает главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Энергетика
«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу
Сколько стоит транзит российского газа через Украину Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома", стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Здоровье
Схема лекарственного лечения коронавируса существует — Минздрав Коми
Эксперты заявили, что схемы лечения есть, а нынешний уровень летальности из-за заболевания не катастрофичен.
Общество
Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют
Выплаты для льготников проиндексируют, вырастут тарифы в московском метрополитене. Дальнобойщики будут платить больше за километраж.
Происшествия
Во Владивостоке произошел взрыв в жилом доме
В одном из жилых домов во Владивостоке произошел взрыв.
Политика
В бундестаге рассказали, как НАТО обманула СССР при Горбачеве
НАТО нарушила обещание, данное СССР, и расширяется на Восток, подступая к границам страны, заявил официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам в немецком бундестаге Александер Ной в статье для портала Freiheitsliebe.
Происшествия
Задержанное из-за коронавируса в Италии судно продолжит плавание
Политика
Мишустин прибыл в Казахстан на встречу премьер-министров ЕАЭС
Экономика
Совкомбанк предупредил инвесторов о неожиданном риске
Банк может быть признан системно значимым, что повлечет дополнительные требования и более пристальное внимание со стороны ЦБ, сказано проспекте эмиссии «вечных» евробондов Совкомбанка на $300 млн (есть у «Ведомостей»), размещенных 30 января.
Происшествия
В «Домодедово» задержали пассажирку, угрожавшую взорвать самолет
Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолет рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Кино
В российский прокат сегодня вышла военная драма «1917»
Кино
Находка: в Сети появился тестовый отрывок сериала Star Wars Underworld
30 января на YouTube внезапно появился 10-минутный отрывок, посвящённый первому игровому сериалу по «Звёздным войнам» — и речь не о «Мандалорце», а о том самом Star Wars Underworld.
Общество
В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб
Происшествия
На трассе под Саратовом в ДТП погиб водитель скорой помощи
Сегодня ночью в Саратовской области в аварии погиб водитель скорой помощи. Об этом ИА "Взгляд-инфо" рассказали в областной службе спасения.
Футбол
Скоростной Катар: в Дохе стартует футбольный мини-турнир
В ближайшие выходные в Катаре стартует зимний турнир «Кубок Париматч Премьер». В этом году он получил международный формат.
Гаджеты
Кнопочный слайдер за 3 тысячи рублей появился в России
Энергетика
Россия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти
Переговоры Москвы и Минска, посвященные тарифам на транзит российской нефти, завершены.
Киберспорт
Состоялся релиз Warcraft III: Reforged
Почти 1,5 года у разработчиков ушло на работу над игрой. Официальный релиз состоялся этой ночью. Игра уже доступна для скачивания.
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна объяснила, почему выселила бывшую невестку Алису Казьмину с внуками из своей квартиры.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Политика
Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования
России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет "серьезные последствия", заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру".
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова показала стройную фигуру в купальнике
На одном из снимков Михалкова позирует в темно-синем закрытом купальнике, бейсболке и круглых солнцезащитных очках.
Общество
Китай вернет на родину из-за границы жителей провинции Хубэй
Власти Китая распорядились о возвращении на родину жителей провинции Хубэй, которые находятся за рубежом.
Происшествия
Сестрам Хачатурян могут переквалифицировать убийство на самооборону
Финансы
Рубль продолжает падать к доллару и евро
В начале торговой сессии рубль показал снижение к доллару и евро на фоне продолжающейся коронавирусной опасности, гласят данные Мосбиржи.