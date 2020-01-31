Экономика
КоммерсантъВладелец Lipton и Brooke Bond может продать чайный бизнес
Компания Unilever рассматривает продажу своего чайного бизнеса, известного по брендам Lipton, Brooke Bond и PG Tips, на фоне спада его прибыльности.
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Технологии
Avast извинился и закрыл компанию, продававшую данные пользователей
Компанию Jumpshot, которая была обвинена в продаже данных пользователей бесплатного антивируса, решено закрыть, сообщил главный исполнительный директор Avast Ондржей Влчек 30 января в своем блоге.
Общество
С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%
Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
Технологии
Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
Футбол
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в «Сельту»
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в испанскую «Сельту» на правах аренды.
Экономика
Джефф Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут
Основатель Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние на $13,2 млрд за 15 минут, пишет Bloomberg.
Политика
Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство
– РИА Новости. Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
Космос
Покинувший Солнечную систему Voyager 2 не повернулся
Автоматическая межпланетная станция Voyager 2, в ноябре 2018 года покинувшая гелиосферу (магнитный аналог атмосферы планеты), не выполнила штатный маневр и израсходовала слишком много энергии, сообщает НАСА.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Общество
Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Здоровье
ВОЗ признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Хоккей
Ковальчук отличился за «Монреаль» в матче с «Баффало»
Общество
Госдеп США включил Китай в «красный» список из-за коронавируса
Госдепартамент США включил Китай в "красный" список стран, от посещения которых предписано отказаться, из-за вспышки инфекции, вызванной новым типом коронавируса.
Общество
Индекс счастья россиян достиг минимума за шесть лет
Индекс счастья россиян в 2019 году снизился до минимума за шесть лет, пишут «Ведомости» со ссылкой на глобальный опрос ассоциации исследовательских агентств Gallup International.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Документ вступил в силу с 16 января, пишет «Газета.ру». 15 января Медведев объявил об отставке кабинета министров.
Армия и оружие
В Китае предсказали России быстрое поражение в случае войны с США
В случае начала войны с Западом Россия потерпит поражение за три часа, уверены авторы китайского портала China.com.
Происшествия
Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве
Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Кино
Марго Робби в эффектном наряде представила в Лондоне «Хищных птиц»
На премьере актриса появилась в эффектном черном наряде от Dries Van Noten, состоящем из длинной пышной юбки и топа-бюстье с перьями.
Происшествия
Побег новокузнецкого осужденного из здания суда попал на видео
Напомним, что 29 января Андрею Федорову судом был оглашен приговор – 15 лет лишения свободы.
Шоу-бизнес
Киркоров и Ревва выступили на празднике 6-летней миллионерши
На дне рождения 6-летнего блогера Насти Радзинской, которая благодаря роликам в YouTube зарабатывает 18 млн долларов в год, выступили Филипп Киркоров и Александр Ревва, сообщает Teleprogramma.pro.
Футбол
Великолепный игрок: бывший форвард «Спартака» сравнил Дзюбу и Аршавина
Бразилец назвал Артема «великолепным игроком», а также подчеркнул, что считает Дзюбу своим другом.
Шоу-бизнес
Анастасия Ивлеева сменила розовый цвет волос на кислотно-желтый
На опубликованных снимках Ивлеева предстала с ярко желтым цветом волос, подписав фото словом «цыпочка».
Общество
Сергей Шнуров посвятил коронавирусу стихотворение
Космос
В Великобритании сняли красочное падение внеземного объекта
Жители Англии стали свидетелями падения внеземного объекта. Фотографию с его изображением разметило Европейское комическое агентство.
Энергетика
Минэнерго США допустило удорожание нефти Brent до $183 за баррель
Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США в одном из своих сценариев допускает удорожание нефти марки Brent до 183 долларов за баррель к 2050 году, сообщается в ежегодном энергетическом прогнозе 2020 года (Annual Energy Outlook 2020, AEO2020).
Наука
Ученые засомневались в связи нового коронавируса с рынком в Ухани
Авторы отмечают, что этот случай так и не удалось однозначно связать с «тем самым» рынком в Ухани, откуда, по всем последующим сообщениям, началось распространение инфекции.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Происшествия
В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров
Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.