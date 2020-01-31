Компания Unilever рассматривает продажу своего чайного бизнеса, известного по брендам Lipton, Brooke Bond и PG Tips, на фоне спада его прибыльности.

Владелец Lipton и Brooke Bond может продать чайный бизнес

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