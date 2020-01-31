Экономика

ВедомостиВедомостиВладелец Lipton и Brooke Bond готовится продать свой чайный бизнес

Британо-нидерландская корпорация Unilever, один из крупнейших производителей чая под брендами Lipton, Brooke Bond и PG Tips, может предложить свои активы другим представителям чайного бизнеса полностью или частично.
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