Экономика

ВедомостиВедомостиВладелец Louis Vuitton потерял почти $2 млрд из-за угрозы пошлин США

Состояние основного владельца Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно снизилось на $1,9 млрд после объявления властей США о готовности повысить таможенные пошлины на французские товары, свидетельствуют данные Forbes.
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Состояние богатейшего человека Европы сократилось на $4 млрд на новостях о пошлинах США

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На фоне новостей о пошлинах США богатейшие французы потеряли более $3 млрд

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Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске государственной программы, направленной на стимулирование возвращения в страну украинцев, которые уехали на работу за границу.
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В МИД России считают массированной кампанией дезинформации попытки продвигать тезис о том, что обвиняемый в шпионаже в России американец Пол Уилан арестован без вины и ему не оказывается надлежащая медпомощь.
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Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, почему селедка под шубой может быть опасна, а также предложила альтернативы этого новогоднего салата.
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В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо

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Макрон предложил разработать новый ДРСМД с участием Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Лондоне отметил, что Европа должна участвовать в создании нового договора о стратегических ядерных вооружениях, передает ТАСС.
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В США арестовали россиянина за попытку обойти санкции

Минюст США сообщил об аресте гражданина России Олега Никитина по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, в финансовых махинациях и попытке обойти санкции.
РИА Новости 12:20
Политика

Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией

Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Lenta.ru 11:19
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Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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Происшествия

В жилом доме под Белгородом произошел взрыв газа

Известия 12:40
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru 08:03
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Трамп рассчитывает поладить с Россией

О желании поладить с Россией заявил 3 декабря на саммите НАТО американский президент Дональд Трампа на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
REGNUM 12:49
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Кит Харингтон объяснил убийство Дейенерис в «Игре престолов»

Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", рассказал, почему его герой убил свою возлюбленную Дейенерис Таргариен.
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Apple запустила ежегодную музыкальную премию Apple Music Awards

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Вышел трейлер фильма «Черная вдова»

Marvel выпустил трейлер фильма "Черная вдова" (Black Widow). Главную роль шпионки Наташи Романофф в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.
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Теперь и в убийстве грузина Хангошвили в Берлине обвиняют Москву

К убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине 23 августа 2019 г. причастны российские спецслужбы, поэтому расследование переходит в ведение Генпрокуратуры Германии, пишет 3 декабря Sueddeutsche Zeitung.
REGNUM 10:48
Происшествия

Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы

Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Перес развернул Феттеля на тестах в Абу-Даби

По результатам первого дня тестов Феттель откатал 136 кругов и показал второе время, Перес стал четвертым.
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Серия приставок Sony PlayStation попала в книгу рекордов Гиннесса

Сегодня стало известно, что эта серия игровых консолей официально установила рекорд по продажам, официально зарегистрированный в книге рекордов Гиннесса.
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Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия вчера в 08:36
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Депутаты Севастополя приняли бюджет города на 2020 год

Депутаты Законодательного собрания Севастополя во вторник приняли во втором, окончательном чтении бюджет города на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
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Rolls-Royce выпустил уникальный Phantom c «хрустальной» краской

Компания Rolls-Royce показала дизайнерскую версию флагмана Phantom с эксклюзивным красным кристаллическим оттенком Magma Red.
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В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына

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Путин назвал долю современного вооружения ВМФ России

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Вышел геймплейный трейлер стратегии по вселенной «Звёздного десанта»

Британская студия Slitherine Strategies выложила в сеть первый геймплейный трейлер предстоящей игры Starship Troopers — Terran Command II.
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В Новом Уренгое кот вытолкнул девочку из окна

СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщил, что в падении семилетней девочки из окна в Новом Уренгое виноват кот, пишет РБК.
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Бернар Арно
Французский бизнесмен
Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Один из богатейших людей планеты. В апреле 2018 г. признан самым богатым человеком Европы; его состояние оценивается в 81 млрд евро, в общемировом рейтинге он занимает вторую позицию согласно Bloomberg Billionaires Index. Великий офицер ордена Почётного легиона с 14.07.2011.
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