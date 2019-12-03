Состояние основного владельца Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно снизилось на $1,9 млрд после объявления властей США о готовности повысить таможенные пошлины на французские товары, свидетельствуют данные Forbes.

Политика Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности.

Хоккей Хоккей. Определен состав сборной России на домашний этап Евротура Штаб национальной сборной России по хоккею определился с составом на предстоящий домашний этап Евротура, большая часть матчей которого будет проходить в Москве на "ЦСКА Арене".

Политика США могут ввести пошлины на французские товары В связи с введением Францией цифрового налога в отношении американских компаний США могут обложить пошлинами французские товары на сумму около $2,4 млрд.

Общество Теперь и в убийстве грузина Хангошвили в Берлине обвиняют Москву К убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине 23 августа 2019 г. причастны российские спецслужбы, поэтому расследование переходит в ведение генпрокуратура Германии, пишет 3 декабря Sueddeutsche Zeitung.

Политика В Германии задержан экс-депутат Рады 29 ноября в немецком Аахене был задержан экс-депутат Рады Александр Онищенко по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Энергетика Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.

Политика Макрон заявил о необходимости стратегического диалога с Россией Французский президент Эммануэль Макрон на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о необходимости налаживания стратегического диалога с Россией.

Транспорт В московском метро подорожает проезд Стоимость одной поездки в метро Москвы подорожает на два рубля с 1 февраля 2020 года.

Общество МИД назвал обвиняемого в шпионаже Пола Уилана симулянтом Здоровью обвиняемого в шпионаже гражданина США и еще трех стран Пола Уилана ничего не угрожает, а симуляция, к которой он прибегает, входит в курс подготовки разведки, говорится в комментарии департамента информации и печати российского МИД.

Экономика Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.