Экономика

ВедомостиВедомостиВладелец Louis Vuitton потерял почти $2 млрд из-за угрозы пошлин США

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Состояние основного владельца Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно снизилось на $1,9 млрд после объявления властей США о готовности повысить таможенные пошлины на французские товары, свидетельствуют данные Forbes.
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