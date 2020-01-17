Основной владелец «Мечела» Игорь Зюзин решил не пользоваться преимущественным правом на выкуп у Газпромбанка доли в Эльгинском месторождении в Якутии, одном из крупнейших в мире угольных месторождений (запасы 2,2 млрд т коксующегося угля).

с чего всё началось

Владелец «Мечела» Игорь Зюзин принял решение продать свои долю в Эльгинском угольном месторождении. Новым владельцем может стать компания Альберта Авдоляна «А-Проперти». Эксперты считают, что ценные бумаги будут проданы за 2 млрд. долларов.

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